Jovem desaparecido após ter ido nadar com amigos no rio Minho em Caminha

Há 1h e 19min

Quatro jovens conseguiram sair da água, mas um está desaparecido

Um jovem encontra-se desaparecido no rio Minho, em Caminha, após ter ido nadar com mais quatro amigos e se ter atrapalhado com a corrente, disse hoje à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, o grupo de cinco jovens terá ido nadar ao início da tarde de hoje perto da localidade de Seixas quando “viram-se apertados” com a corrente.

Quatro jovens conseguiram sair da água, mas um está desaparecido.

O alerta foi dado por volta das 13:40 e, pelas 15:00, encontravam-se mais de 40 operacionais a trabalhar no resgate.

Para apoiar nas buscas, foram ainda acionadas duas embarcações espanholas, uma vez que se trata de um rio na fronteira com Espanha.