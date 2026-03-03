Um mês após o desaparecimento de Nancy Guthrie, é demasiado cedo para declarar o caso como arquivado

Um mês depois do desaparecimento da mãe da apresentadora Savannah Guthrie, as autoridades continuam sem suspeitos nem respostas definitivas. Apesar da ausência de avanços públicos e da mudança do posto de comando do FBI, especialistas sublinham que a investigação está ativa, com pistas em curso, análises científicas pendentes e várias hipóteses ainda em avaliação
Passou um mês desde que Nancy Guthrie foi dada como desaparecida. O caso captou a atenção de todo o país, mas apesar do constante foco sobre Tucson, Arizona, continuam a existir muito mais perguntas do que respostas sobre o que aconteceu à mãe de 84 anos da apresentadora do “Today”, Savannah Guthrie.
Os investigadores receberam dezenas de milhares de denúncias e deram seguimento a milhares de pistas, mas nada parece ter produzido resultados. Duas pessoas foram brevemente detidas para interrogatório, mas ambas foram libertadas em menos de 24 horas, e as autoridades dizem que nenhum dos homens é considerado suspeito.
A ausência de um suspeito, um vídeo angustiante divulgado por Savannah Guthrie na terça-feira, no qual reconhece que a mãe “pode já ter partido”, e a notícia da semana passada de que o FBI estava a transferir o seu posto de comando de Tucson para Phoenix podem dar a impressão de que o caso foi arquivado. O principal analista de aplicação da lei da CNN, John Miller, alerta que essa interpretação não está correta.
“Isto está longe de ser um caso arquivado”, assegurou Miller. “Ainda existem pistas viáveis que precisam de ser seguidas, incluindo novas pistas que surgiram devido à estratégia de reservar a grande recompensa até ao momento em que fosse necessário reenergizar o conjunto de pistas”, afirmou, referindo-se à recompensa de um milhão de dólares oferecida pela família Guthrie na terça-feira.
“Ainda há muita ciência em curso que ainda não regressou. Ainda há investigadores a trabalhar em pistas que não estão concluídas. Se estivéssemos a ter esta conversa daqui a um ano e meio, isso seria um caso arquivado, mas neste momento a natureza do caso é bastante opaca, pelo que não podemos dizer que tenha tenha sido arquivado”, acrescentou Miller.
Aqui estão as três maiores questões de Miller à medida que os investigadores entram nesta próxima fase do caso:
Qual é o destino de Nancy Guthrie?
Pode parecer óbvio, mas saber se os investigadores têm razões para acreditar que Guthrie ainda está viva é fundamental para determinar como o resto do caso irá avançar.
“A questão do destino de Nancy Guthrie é central porque, com uma vítima ainda viva, existe um sentido de urgência com uma vida em jogo que mantém tudo a avançar a um ritmo acelerado”, explicou Miller. “Com uma vítima que se sabe ou se presume estar provavelmente morta, a investigação pode abrandar e até tornar-se mais meticulosa. Há muito mais tempo para aprofundar linhas de investigação demoradas que podem ser produtivas a longo prazo.”
Tratou-se, de facto, de um rapto para pedido de resgate?
A questão do motivo continua a atormentar os investigadores e respondê-la mantém-se uma prioridade absoluta.
“Há sempre a possibilidade de isto ter sido algum tipo de invasão domiciliária planeada que correu completamente mal e foi reconfigurada para um rapto com pedido de resgate porque as oportunidades dos suspeitos mudaram”, referiu Miller. “O denominador-chave aqui é o sangue à porta da frente, o que sugere fortemente que, qualquer que tenha sido o tipo de crime inicial, as coisas começaram a correr mal muito rapidamente.”
Duas notas de resgate recebidas foram tratadas como credíveis — embora ainda não tenham sido verificadas — mas, depois de recebidas, as comunicações cessaram abruptamente.
“Será que alguém pode criar uma nota de resgate para disfarçar uma invasão domiciliária em que a vítima pode ter ficado gravemente ferida, para salvar o crime?”, questionou Miller.
As autoridades já têm um plano de longo prazo para o caso?
No ciclo noticioso incrivelmente rápido de hoje, é fácil pensar que quando a atenção mediática diminui, a investigação também diminui. Mas casos criminais complexos podem demorar meses e até anos a ser resolvidos.
“Temos ADN do interior da casa e ADN do exterior — que pode ou não estar ligado ao crime — que não corresponde no CODIS”, revelou Miller, referindo-se ao Sistema Nacional Combinado de Índices de ADN, que inclui perfis de ADN de condenados, provas de cenas de crime não resolvidas e pessoas desaparecidas.
“Mas sempre que alguém é detido por um crime grave algures e esses dados são inseridos no CODIS, é mais uma oportunidade de correspondência. É preciso continuar a verificar, com a ideia de que um dia o sino pode tocar nessa máquina.”
O ADN do interior da casa, que as autoridades disseram ser uma mistura de ADN, está também a ser submetido a testes genéticos. “Existe ainda a via do ADN familiar que está a ser seguida e que pode levar à família de um suspeito, colocando pelo menos um número rastreável de graus — potencialmente de um só dígito — até quem aponta e quem pode ser responsável”, afirmou Miller.
E, por vezes, embora seja doloroso continuar sem respostas, a passagem do tempo pode trazer uma nova perspetiva. “É preciso estar aberto à ideia de trazer um novo conjunto de olhos, porque pode surgir cegueira investigativa ao olhar para as mesmas provas no mesmo processo durante tanto tempo que algo pode estar a olhar diretamente para si sem que o veja”, concluiu Miller.