Adolescente de 13 anos desaparecida há três dias em Vendas Novas 

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Alerta foi dado pelos pais, ao início da noite de segunda-feira

Uma adolescente de 13 anos encontra-se desaparecida desde o dia 27 de abril, em Vendas Novas, tendo o alerta sido dado pelos pais cerca das 22:00 desse mesmo dia.

Após a comunicação do desaparecimento foram realizadas várias diligências pelas autoridades, incluindo um pedido de localização celular, numa tentativa de apurar o paradeiro da menor.

O caso encontra-se agora sob investigação da Polícia Judiciária, que prossegue com as averiguações.