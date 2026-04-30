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Adolescente de 13 anos desaparecida há três dias em Vendas Novas 

Daniela Rodrigues
Há 25 min
adolescente desaparecida em vendas novas

Alerta foi dado pelos pais, ao início da noite de segunda-feira

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Uma adolescente de 13 anos encontra-se desaparecida desde o dia 27 de abril, em Vendas Novas, tendo o alerta sido dado pelos pais cerca das 22:00 desse mesmo dia.

Após a comunicação do desaparecimento foram realizadas várias diligências pelas autoridades, incluindo um pedido de localização celular, numa tentativa de apurar o paradeiro da menor.

O caso encontra-se agora sob investigação da Polícia Judiciária, que prossegue com as averiguações.

Temas: Desaparecida Anaya raj Vendas novas Adolescente Polícia judiciária
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