Mais de 50 pessoas ficaram sem casa desde o início do mau tempo

Agência Lusa , PF
Há 1h e 55min
Mau tempo na região de Leiria (Pedro Castanheira e Cunha/Lusa)

Números dizem respeito à depressão Kristin e à depressão Leonardo

Pelo menos 53 pessoas ficaram desalojadas e outras 132 foram retiradas preventivamente das suas casas desde 27 de janeiro, devido ao mau tempo, anunciou esta quarta-feira a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os números de desalojados dizem respeito à passagem da depressão Kristin e da depressão Leonardo e as 132 pessoas retiradas de forma preventiva são utentes de um lar em Coruche.

Em conferência de imprensa na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras, o comandante nacional da ANEPC, Mário Silvestre, confirmou ainda a morte de um homem de 60 anos em Serpa, no distrito de Beja, cuja viatura foi arrastada pelas águas.

Esta morte tinha sido anteriormente avançada por fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, referindo que a vítima tinha cerca de 70 anos.

A Proteção Civil disse ainda que, entre as 16:00 e as 18:00 desta quarta-feira, registou 4.013 ocorrências, a maioria das quais quedas de árvores e inundações.

Estiveram envolvidos nas operações de proteção e socorro à população afetada pela depressão Kristin, entre as 16:00 de domingo e as 18:00 desta quarta-feira, 13.943 operacionais apoiados por 5.564 meios terrestres.

Relativamente aos efeitos da depressão Leonardo, que vai atravessar o continente esta noite e na próxima madrugada, com chuva persistente e por vezes forte, a ANEPC informou que existe um elevado risco da ocorrência de inundações significativas nas zonas próximas dos rios Vouga, Mondego, Tejo, Sorraia e Águeda.

Existe ainda um alerta para o elevado risco de inundação devido à subida do caudal dos rios Douro, Cávado, Ave, Lima, Tâmega, Lis e Sado.

O comandante Mário Silvestre adiantou que a Proteção Civil tem trabalhado com a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) para acompanhar a situação em Espanha, que também tem sido afetado por chuvas.

"A barragem da Alcântara, em Espanha, que tem influência direta no Tejo, está, neste momento, com uma cota de aproximadamente entre os 92% e os 93%. Isto quer dizer que poderemos ter aqui a necessidade de acautelar também estas populações ribeirinhas na zona do Tejo, porque se a barragem espanhola fizer descargas mais significativas iremos ter cheias grandes na zona do Tejo", disse. 

"O Mondego tem exatamente o mesmo problema, é a mesma coisa e o Douro igual", adiantou Mário Silvestre, recomendando a todas as populações que vivem nas áreas ribeirinhas que "tomem todas as precauções necessárias para evitar que possam ser atingidas".

Por isso, aconselhou as populações a "tamponar portas e janelas, colocar sacos de areia na zona das portas para evitar a inundação das casas".

Além da desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais, a ANEPC recomendou ainda os cidadãos a evitar a permanência em áreas arborizadas, a não circularem em zonas ribeirinhas vulneráveis a galgamentos costeiros e a não estacionarem os carros em leitos de cheias, nem atravessar zonas inundadas.

O comandante informou ainda que, neste momento, estão ativos cinco planos distritais de emergência - em Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Leiria e Lisboa - e 79 planos municipais.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Temas: Desalojados Tempestade Kristin Tempestade Kristin Leonardo

Meteorologia

05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Há 6 min
03:33

Em Carcavelos montou-se uma tenda de propósito para lidar com o mau tempo

Há 12 min
05:19

Na sala e na cozinha com os pés dentro de água. À espera do pico da chuva, esta casa em Torres Vedras já está assim

Há 14 min

Lisboa, Coimbra, Alcácer do Sal. Está tudo a preparar-se para o pico da depressão Leonardo

Há 53 min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

3 fev, 15:56

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

3 fev, 18:23

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

Governo adia novas regras dos tarefeiros da Saúde depois de Marcelo ter imposto travões às incompatibilidades dos médicos

Ontem às 07:00

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

Atropelamento com fuga em Lisboa provoca uma vítima mortal

Ontem às 07:09

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16