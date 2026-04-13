Três detidos e um ferido em desacatos junto ao tribunal de Ponte de Sor

Agência Lusa , CM
Há 1h e 1min
GNR

Um militar da GNR foi também agredido

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Três homens foram detidos esta segunda-feira pela GNR na sequência de desacatos junto ao tribunal de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, resultando ainda desta ocorrência um ferido ligeiro, disse fonte daquela força de segurança.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que, da discórdia entre vários homens, três deles, com idades entre os 21 e os 31 anos, foram detidos e o ferido foi transportado para o hospital de Portalegre.

Um militar da GNR foi também agredido, realçou.

Os desacatos aconteceram cerca das 13:30, no parque de estacionamento junto ao Tribunal de Ponte de Sor, alegadamente provocados por “danos causados na viatura de um homem que estava num julgamento naquele tribunal”, adiantou.

Quando o homem saiu do tribunal e verificou os danos provocados na viatura entrou em discórdia com os supostos autores dos estragos, explicou a fonte da guarda.

Uma patrulha da GNR estava no local, pelo que os militares presenciaram os factos e deram ordem para cessar a desavença, altura em que um militar foi agredido e os três homens detidos, acrescentou.

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Os factos vão ser participados ao Tribunal de Ponte de Sor.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo contactada pela Lusa indicou que têm registo de uma ocorrência de agressão em Ponte de Sor, da qual resultou um ferido ligeiro.

No local estiveram bombeiros de Ponte de Sor e a GNR, adiantou.

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