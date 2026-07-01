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Bactéria que só infetava animais está a transmitir-se entre humanos: quase 100 casos de Dermatophilus congolensis na Europa em apenas seis meses

Tiago Ferreira Resende
Há 58 min
Enfermeiros
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Entre dezembro de 2025 e junho de 2026 foram registados cerca de 100 casos em seis países europeus, sendo que a maioria das pessoas infetadas não teve qualquer contacto com animais

Uma bactéria que, durante décadas, foi considerada praticamente exclusiva dos animais está agora a preocupar as autoridades de saúde europeias. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) divulgou nos últimos dias uma avaliação de risco após a deteção de vários surtos de dermatofilose em diferentes países europeus.

A doença é provocada pela bactéria Dermatophilus congolensis e, em mais de 60 anos de literatura científica, tinham sido descritos menos de 50 casos humanos em todo o mundo. No entanto, a situação alterou-se de forma significativa nos últimos meses.

“Até agora, na história, nunca tivemos evidência de transmissão entre humanos”, afirma à CNN Portugal Margarida Tavares, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e especialista em doenças infeciosas e saúde pública. Contudo, acrescenta, “é quase certo que a transmissão entre humanos existe”, uma vez que as análises genéticas realizadas em vários casos revelaram bactérias “extraordinariamente próximas, praticamente idênticas”.

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Entre dezembro de 2025 e junho de 2026 foram registados cerca de 100 casos em seis países europeus, sendo que a maioria das pessoas infetadas não teve qualquer contacto com animais.

“Da análise dos casos conhecidos, já se percebeu que existem duas condições fundamentais para que a infeção ocorra: humidade no ambiente e na pele e a existência de lesões cutâneas ou traumatismos. A bactéria não costuma infetar pele intacta e saudável, aproveitando-se sobretudo de feridas ou pequenas lesões para se instalar, sendo também favorecida pelo contacto próximo”, indica a investigadora.

Os primeiros surtos foram identificados em França, Alemanha, Espanha e Suécia. “Este surto na Europa foi detetado maioritariamente em homens que têm sexo com homens. A maioria dos casos está associada a pessoas que relataram ter frequentado saunas e bares e ter tido múltiplos parceiros sexuais.”

A estes países juntaram-se ainda casos na Áustria, que ainda não identificou a origem, e na Noruega, cujo método de transmissão apresenta uma particularidade.

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“Na Noruega, foi detetado um surto entre praticantes de artes marciais, que começou com oito casos e aos quais se juntaram posteriormente mais dois”, diz Margarida Tavares.

Os principais sinais de alerta e como se deve proteger

A dermatofilose manifesta-se sobretudo através de pápulas e pústulas com comichão, normalmente nas regiões genitais, perianal e perineal, mas também na face, na zona da barba, no tronco e nos membros, segundo a investigadora.

Apesar de, na maioria dos casos, apresentar uma evolução benigna e responder rapidamente a antibióticos, o diagnóstico pode ser difícil, uma vez que as lesões podem ser confundidas com foliculite, herpes genital ou mpox. Perante este cenário, Margarida Tavares deixa vários alertas.

“As pessoas devem perceber que, se tiverem um conjunto de lesões pustulosas, isso pode não ser uma simples foliculite”, sublinha a especialista em doenças infeciosas e saúde pública, acrescentando que, em determinadas situações, é importante procurar avaliação médica, sobretudo após exposição a múltiplos parceiros sexuais.

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A especialista recomenda ainda que quem apresente estas lesões “deve abster-se de contacto com outras pessoas”, uma vez que a transmissão ocorre “de pele com pele e não necessariamente pela típica transmissão sexual”. O uso de preservativo, sublinha, “não é provavelmente suficiente” para evitar o contágio.

Apesar de alguns casos poderem resolver-se espontaneamente, o tratamento com antibióticos “encurta o tempo da infeção e tende a diminuir a transmissão”.

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Temas: Dermatophilus Congolensis Doença infeciosa Bactéria Transmissão Surtos
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