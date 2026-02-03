Tempestade Kristin deixa empresas de Leiria sem capacidade para pagar salários

Há 53 min

REVISTA DE IMPRENSA || Falta de eletricidade e de comunicações continua a dificultar a retoma da atividade e a normalização dos procedimentos administrativos

Muitas empresas da região de Leiria afetadas pela passagem da tempestade Kristin ainda não conseguiram processar os salários referentes ao mês de janeiro, deixando dezenas de trabalhadores em situação de grande incerteza.

De acordo com o Jornal de Notícias, há relatos de funcionários sem saber quando irão receber e de dispensas, sobretudo entre trabalhadores com vínculos precários, num contexto de forte paralisação da atividade económica.

Tetos arrancados, pavilhões destruídos e maquinaria danificada colocaram grande parte do tecido empresarial da região numa situação de bloqueio. A falta de eletricidade e de comunicações continua a dificultar a retoma da atividade e a normalização dos procedimentos administrativos, incluindo o pagamento de vencimentos.

A Associação Empresarial da Região de Leiria alerta que alguns setores poderão demorar até seis meses a retomar a produção, sobretudo nos casos em que as fábricas ficaram inutilizadas.

Com a produção parada e sem perspetiva de reabertura a curto prazo, algumas empresas ponderam recorrer à subcontratação fora da região para manterem os compromissos com clientes internacionais. Outras já avançaram para a dispensa de trabalhadores, em especial nos regimes de outsourcing mensal.