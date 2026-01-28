"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Há 49 min

Ruas estão “praticamente todas intransitáveis”

O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria pediu às pessoas para que não saiam de casa, sobretudo na zona da cidade de Leiria, dado que as ruas estão “praticamente todas intransitáveis”.

Em declarações à agência Lusa pelas 06:20, Carlos Guerra aconselhou aos cidadãos para que, “neste tempo mais próximo, não saiam de casa, sobretudo na zona da cidade de Leiria”.

“Estão as ruas praticamente todas intransitáveis, portanto, há necessidade ainda de proceder a muitos cortes de árvores, muitas limpezas de via e só para o estritamente necessário, só mesmo muito urgente, é que tentem circular com os veículos”, afirmou.

Ao que a CNN Portugal apurou, em Leiria há danos em instalações policiais do Comando e da Esquadra de Peniche sem registo de feridos, falhas de energia em algumas esquadras e dificuldade em efetuar comunicações via rádio.

Também na Figueira da Foz há danos em instalações policiais e falhas de energia em algumas esquadras.

De acordo com o comandante sub-regional, “todas as estradas aqui na zona de Leiria estão condicionadas com muitas quedas de árvores, muitos destroços na via”, havendo “necessidade de proceder a estas limpezas”.

Carlos Guerra adiantou que, embora ainda não seja “possível verificar toda a extensão dos estragos”, foram registadas “muitas quedas de árvores e de estruturas, e alguns edifícios também com estragos nos telhados”.

“Em termos dos agentes de proteção e socorro, temos danos avultados no quartel dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande e também no quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria”, referiu, assinalando que estas duas corporações estão “com problemas de operacionalidade”.

Quanto à rede elétrica, “a situação é muito caótica”, com Carlos Guerra a exortar os cidadãos para que não tentem “pressionar a E-Redes através de telefones, porque não vão ter respostas” em tempo útil.

Por outro lado, apelou para que utilizem as linhas telefónicas de socorro “para situações só de urgência”.

“As linhas telefónicas estão muito sobrecarregadas. Aqui no nosso comando não conseguimos atender todas as chamadas, porque são inúmeras chamadas”, alertou.

Pedindo calma à população, Carlos Guerra recomendou que as pessoas vejam os estragos nas proximidades, “fazendo e ajudando no que for possível”, mas que “não ponham a sua segurança em causa e, sobretudo, que não vão para a rua com carros neste momento, sobretudo na zona da cidade de Leiria, porque está completamente intransitável em muitos locais”.

Circulação ferroviária suspensa na Linha do Norte para comboios de longo curso

A circulação na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, para comboios de longo curso devido a problemas na via cauados pelo maue tempo, segundo a CP – Comboios de Portugal.

A transportadora informa na sua página do Facebook que devido a problemas na via causados pelo mau tempo, a circulação está suspensa também nas Linhas do Sul, do Oeste e Sado.

A CP adianta ainda que a circulação ferroviária entre Mercês e Sintra está a ser feita em via única.

⁠Na terça-feira, a CP tinha alertado os passageiros que devido ao agravamento do estado do tempo havia a possibilidade de existirem constrangimentos na circulação ferroviária nos próximos dias.

A CP recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, antes do embarque, recorrendo ao Site , App ou Linha de Atendimento da transportadora.

Árvores, postes de eletricidade e estabelecimentos destruídos em Torres Vedras

A passagem da tempestade Kristin por Torres Vedras deixou esta noite árvores de grande e médio porte e postes de energia elétrica caídos e vários estabelecimentos destruídos, incluindo uma grande oficina cujo teto voou com o vento.

“Temos muitas ocorrências. Há árvores de grande porte tombadas junto à Câmara Municipal, também no emblemático jardim da Graça, ficaram vários estabelecimentos destruídos – o teto da oficina Banix desapareceu e há muitos estragos, por exemplo. Também na Escola Secundária Madeira Torres”, disse à Lusa o vereador torreense para a Proteção Civil, Diogo Guia.

A mesma fonte adiantou que é um cenário que se repete um pouco por todo aquele concelho, igualmente nas zonas mais rurais.

Câmara de Coimbra decreta encerramento das escolas

A Câmara de Coimbra decretou o encerramento das escolas na sequência da passagem da depressão Kristin pela região, disse o vereador da Proteção Civil, Ricardo Lino, à agência Lusa.

Entre as 00:00 e as 06:00, a proteção civil foi chamada para 655 ocorrências em todo o país.

Também em Rio Maior, Santarém, as aulas foram canceladas. Já em Torres Vedras, as escolas e as creches também estão encerradas.

655 ocorrências registadas entre as 00:00 e as 06:00. Maioria são quedas de árvores e de estruturas

Em declarações à Lusa, Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), afirmou que "a situação está a ser muito difícil no distrito de Leiria".

“Temos também uma situação no distrito de Leiria que ainda não temos toda informação, mas temos muitos danos no edificado, linhas telefónicas, linhas elétricas uma destruição muito grande”, disse.

Segundo Paulo Santos, nas últimas horas a situação foi “muito gravosa” tendo sido registadas, entre as 00:00 e as 06:00, 655 ocorrências, com especial incidência no distrito de Lisboa, Península de Setúbal e na região Oeste.

“Tivemos 217 ocorrências no distrito de Lisboa, com exceção do concelho de Lisboa que é com os Sapadores, 104 na Península de Setúbal e 82 na região Oeste”, indicou.

De acordo com Paulo Santos, a maioria das ocorrências são quedas de árvores e de estruturas.

“Há estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões”, disse.

Contactado pela agência Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que entre as 03:00 e as 05:00 registaram 37 quedas de árvores na Grande Lisboa.

“Neste momento, não conseguimos fazer uma contabilização mais concreta. Temos muitas situações de quedas de árvores. Na Segunda Circular em Lisboa temos duas situações”, disse.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face à depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.