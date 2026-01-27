"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: três distritos sob aviso vermelho devido a ventos que podem chegar aos 140 km/h

Mau tempo (EPA)

Porto, Aveiro e Coimbra estão sob aviso vermelho na quarta-feira. Os restantes distritos do continente vão estar sob aviso laranja por causa do vento forte com rajadas de 100 km/h, podendo chegar aos 120 km/h nas terras altas

Portugal continental vai sofrer novo agravamento do estado do tempo na próxima noite devido à depressão Joseph, devido ao vento forte com rajadas de 140 quilómetros por hora, pelo que foi emitido aviso vermelho para Porto, Aveiro e Coimbra.

A meteorologista Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou à agência Lusa que o continente continua sob a influência da depressão Joseph, que vai trazendo sucessivos agravamentos do estado do tempo.

“Tivemos esta noite chuva forte, vento bastante forte em todo o território à passagem da frente. Agora estamos com uma ligeira melhoria do estado do tempo, embora com ocorrência de aguaceiros e vento”, começou por dizer.

No entanto, a previsão para a próxima noite é de novo agravamento do estado tempo.

“Há uma depressão na circulação da depressão Joseph. É uma depressão secundária, forma-se a oeste do continente (…). Vai-nos trazer muito vento, chuva, neve e agitação marítima”, adiantou.

De acordo com Cristina Simões, esta depressão secundária vai estar centrada às 00:00 de quarta-feira a oeste do Porto.

Por isso, o IPMA já emitiu aviso vermelho, o mais grave, para os distritos do Porto, de Aveiro e Coimbra entre as 03:00 e as 06:00, prevendo-se ventos com rajadas da ordem dos 140 quilómetros por hora (km/h).

Os restantes distritos do continente vão estar sob aviso laranja por causa do vento forte com rajadas de 100 km/h, podendo chegar aos 120 km/h nas terras altas.

“É uma situação que passa rápido, será tudo entre as 00:00 e as 06:00 de dia 28 [quarta-feira] (…). Vai passar pelas regiões de Coimbra, Porto e Aveiro em direção a Espanha, de oeste para leste”, referiu.

O IPMA emitiu também aviso vermelho entre as 03:00 e as 21:00 de quarta-feira para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com sete a oito metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12:00 de hoje e até às 06:00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.

O IPMA colocou também todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

A meteorologista Cristina Simões adiantou ainda que a partir da manhã de quarta-feira a situação vai desagravar.

“A depressão desloca-se rapidamente para leste, para Espanha, e, por isso, vamos ter uma acalmia. O vento volta a diminuir e não teremos tanta precipitação a partir da manhã de dia 28 [quarta-feira]”, indicou.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

