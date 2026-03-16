Começa já esta terça-feira e dura a semana toda: vem aí uma nova depressão com muita chuva, vento e trovoada

Agência Lusa , AG
Há 23 min
Cheias em Montemor-o-Velho (LUSA)

Há um grande "grau de incerteza" quanto à posição da depressão, mas Portugal vai mesmo ser afetado

O estado do tempo em Portugal continental vai ser afetado entre terça-feira e sábado pela depressão Therese, prevendo-se chuva por vezes intensa e acompanhada de trovoada, vento forte e aumento da agitação marítica, indicou hoje o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)  refere que a depressão Therese "irá ficar centrada a oeste de Portugal continental", afetando o estado do tempo entre o final da tarde de terça-feira e sábado.

Assim, a partir de terça-feira "prevê-se um aumento da nebulosidade em todo o território e haverá a possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir do final da tarde, que serão mais prováveis no litoral da região Sul", lê-se na nota

Na quarta-feira, acrescenta o IPMA, a depressão originará a "ocorrência de aguaceiros, que serão mais prováveis no Centro e Sul e principalmente no litoral, que poderão ser pontualmente intensos e acompanhados de trovoada.".

Quanto ao vento, oscilará entre "o quadrante leste e o quadrante sul" e aumentará de intensidade, soprando por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas até 65 quilómetros/hora.

Relativamente à agitação marítima, o IPMA refere que prevê-se um "aumento temporário" na costa ocidental, para ondas de noroeste que poderão atingir perto de quatro metros de altura significativa.

Na nota, o IPMA acrescenta que ainda não foi emitido nenhum aviso meteorológico relacionado com a passagem da depressão Therese "dado que existe um elevado grau de incerteza" quanto à sua posição próximos dias, "o que irá influenciar quer a localização, quer a quantidade de precipitação que poderá ocorrer".

Temas: Depressão Therese Mau tempo Chuva Vento Therese

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