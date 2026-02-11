Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Há 1h e 10min

Depressão Oriana visa Espanha e não vai atingir diretamente Portugal

Portugal continental vai ser afetado por um novo sistema frontal a partir do final da tarde de quinta-feira, prolongando-se até sexta, primeiro com chuva e depois com vento, previsões que colocam o país sob aviso amarelo, segundo o último comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Entre o final da tarde de dia 12 e a manhã de dia 13, Portugal continental será atravessado por um sistema frontal associado a uma região depressionária centrada a norte da Península Ibérica. No seu deslocamento para Espanha ocorrerá um cavamento, que dará origem à depressão Oriana", explica o IPMA - Oriana é o nome atribuído pela AEMET (Serviço Meteorológico de Espanha).

Tal como a depressão Nils, apesar de não ter atingido diretamente Portugal, o sistema frontal associado trouxe a chuva desta quarta-feira.

O desenvolvimento da Oriana terá lugar "em território espanhol", no entanto, estão previstos para Portugal períodos de "chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 km/h, em quase todo o país".

Um "sistema frontal" é, de acordo com o IPMA, um "sistema tri-dimensional constituído por uma superfície frontal fria, por uma superfície frontal quente (e por uma oclusão na fase madura do sistema frontal)".