Depressão Marta está a chegar: quase todos os distritos sob aviso laranja

Portugal Continental volta a ser atingido por uma tempestade, desta vez a depressão Marta, que traz chuva, neve, vento e agitação marítima e uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras a sul do rio Tejo

Quase todos os distritos de Portugal Continental vão estar este sábado sob aviso laranja devido ao mau tempo, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que não trazem boas notícias para as zonas ribeirinhas a sul do rio Tejo.

A partir das 06:00 deste sábado e até às 15:00, vários distritos estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva intensa, nomeadamente Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal e Beja. Também Castelo Branco está sob aviso laranja devido à previsão de chuva mas a partir das 09:00.

As previsões do IPMA apontam ainda para vento forte em todo o território continental, com destaque para os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, que ficam sob aviso laranja a partir das 06:00 e até às 15:00. Já os distritos de Évora, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra ficam sob aviso amarelo a partir das 09:00 e até às 18:00.

Todos os distritos da região Norte, à exceção do Porto, estão sob aviso laranja devido à queda de neve praticamente todo o dia. Os distritos de Aveiro e Porto estão sob aviso amarelo.

Em causa está a passagem da depressão Marta, que se aproxima de Portugal Continental a partir da região sul logo na madrugada de sábado, estando prevista “precipitação persistente e por vezes forte e com rajadas de vento na ordem de 100 quilómetros por hora e de 120 quilómetros por hora nas serras”, pode ler-se num comunicado do IPMA.

“Prevê-se que os maiores valores acumulados de precipitação ocorram a sul do rio Tejo, incluindo a região da Grande Lisboa, sendo mais prováveis no Alentejo e nas serras algarvias, com acumulados da ordem de 60 mm em 24 horas”, refere-se no comunicado.

Esta situação vai contribuir para “uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras destas áreas”, que já foram afetadas pelas tempestades Kristin e Leonardo.

Já a partir da tarde, com a passagem da depressão para leste, prevê-se a “intensificação do vento no litoral Centro, com rajadas que poderão atingir os 90 km/h, bem como ocorrência de precipitação por vezes forte”.

“A precipitação ocorrerá sob a forma de neve acima de 900 metros de altitude, subindo temporariamente a cota para 1200/1400 metros entre o início da manhã e o final da tarde, com acumulados superiores a 25 cm acima de 1.400 metros na Serra da Estrela”, pode ler-se ainda.

A agitação marítima "manter-se-à forte durante todo o dia", prevendo-se ondas que podem atingir até 13 metros de altura a sul do Cabo Carvoeiro.

Chuva abranda no dia das eleições, mas volta a intensificar-se ao final do dia

No domingo, dia das eleições, as previsões apontam para um cenário de abrandamento da precipitação na generalidade do território. Segundo as previsões do IPMA, o dia começa com "alguns aguaceiros" e chuva "dispersa, que pode ser por vezes acompanhada de trovoada, mas de forma isolada, e ocasionalmente sob a forma de granizo".

A chuva vai começar a partir da tarde de domingo no litoral oeste, estendendo-se às restantes regiões, e ao final do dia, já com as urnas fechadas, a precipitação pode vir a ser por vezes intensa, em particular no baixo Alentejo e Algarve.

No domingo, o vento vai soprar de fraco a moderado, mas ao final da tarde prevê-se vento forte.

