Proteção Civil alerta para chuva intensa e ventos fortes com depressão Marta e apela a comportamentos seguros

Agência Lusa , AM
Há 1h e 8min
Mau tempo em Santarém (ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA)

Foram registadas 7.517 ocorrências em seis dias

O comandante nacional da Proteção Civil pediu esta sexta-feira às populações que mantenham um comportamento seguro, face à chegada da depressão Marta, que trará bastante chuva e ventos com rajadas que poderão atingir os 100 quilómetros/hora.

De acordo com Mário Silvestre, durante o dia de hoje é expectável que se mantenham as previsões meteorológicas, apesar de “algum desagravamento do ponto de vista da precipitação”.

Alertou para a chegada da depressão Marta, “que irá também trazer chuva intensa, nomeadamente na noite de sexta para sábado”.

“Mais uma vez estaremos perante um fenómeno meteorológico com previsões de bastante chuva e, inclusivamente, de bastante vento com rajadas que podem chegar aos 100 km hora”, disse aos jornalistas, numa conferencia de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Oeiras.

Tendo em conta o quadro meteorológico atual, e as consequências da tempestade Kristin, o responsável frisou que “o cuidado é ainda maior”, tendo em conta a possibilidade de queda de árvores e ou de alguma infraestrutura.

“Portanto, como nota prévia, exortar toda a população para um comportamento seguro e com muito cuidado para que não tenhamos problemas e mais vítimas a registar”, pediu.

Registadas 7.517 ocorrências em seis dias

A Proteção Civil registou 7.517 ocorrências relacionadas com as tempestades entre domingo e as 12:00 de hoje em Portugal continental, informou o comandante nacional.

“[Há] 7.517 ocorrências registadas atualmente com 26.504 operacionais envolvidos e com 10.505 meios terrestres”, indicou Mário Silvestre na conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, no distrito de Lisboa.

De acordo com o comandante nacional da Proteção Civil, estão cinco helicópteros a sobrevoar as zonas afetadas: “dois helicópteros da Força Aérea Portuguesa e três à guarda da ANEPC”.

“Encontram-se a fazer a monitorização de todos os cursos de água principais com zonas previamente definidas para os voos de reconhecimento. Estamos permanentemente a recolher essa informação”, acrescentou.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.

Temas: Depressão Marta Meteorologia Estado do tempo Proteção Civil

Meteorologia

TEMPESTADE AO MINUTO | Quase 900 realojados em vários distritos do país. 93 mil clientes continuam sem energia. Número de vítimas mortais sobe para 13

Há 17 min

Proteção Civil alerta para chuva intensa e ventos fortes com depressão Marta e apela a comportamentos seguros

Há 1h e 8min
04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Hoje às 10:04

Dez distritos sob aviso laranja devido a agitação marítima

Hoje às 06:04
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

Ontem às 19:59

Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa

Ontem às 16:53

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

4 fev, 10:52

"Herói da Federação Russa" baleado várias vezes em Moscovo

Hoje às 09:10

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro alarga distância para Ventura e lidera avaliação na resposta à tempestade

Ontem às 21:02

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

4 fev, 13:26

"Há alguns sinais" de que a chuva acaba a 16 de fevereiro

Ontem às 13:20

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Hoje às 08:00

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Há 3h e 57min

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Ontem às 20:09

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

4 fev, 18:36