Mau tempo: mais de metade de Portugal continua em aviso vermelho até à noite

Agência Lusa , AG
Há 46 min
Mau tempo em Carcavelos (Margarida Duare/CNN Portugal)

Faixa costeira vai ter ondas que podem mesmo atingir os 14 metros

Dez distritos do litoral do continente estão hoje sob aviso vermelho, até às 21:00, devido à agitação marítima forte, com ondas que podem chegar aos 14 metros, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, as zonas costeiras dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso vermelho, o mais grave, até às 21:00 devido a previsões de ondas com sete a oito metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Depois das 21:00 de hoje e até às 15:00 de quinta-feira, passam a aviso laranja, o segundo mais grave, por agitação marítima forte os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

Entre as 21:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira, estão sob aviso laranja os distritos de Setúbal, Beja e Faro, devido previsões de ondas de cinco a sete metros.

O instituto de meteorologia colocou ainda sob aviso amarelo, devido a precipitação forte, os distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Leiria, até às 09:00 de quinta-feira.

Os distritos de Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje devido à possibilidade de queda de neve acima dos 1.500 metros.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou hoje um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

Temas: Depressão Kristin Tempestade Mau tempo Distritos IPMA

Meteorologia

03:14

"Devemos todos continuar cautelosos": IPMA alerta para "precipitação forte e persistente" nos próximos dias

Há 12 min

Mau tempo: mais de metade de Portugal continua em aviso vermelho até à noite

Há 46 min

AO MINUTO | Montenegro deixa apelo aos portugueses e admite decretar calamidade em Leiria

Há 54 min
10:38

"É um cenário de guerra": autarca de Leiria pede "com urgência" ao Governo parar decretar situação de calamidade

Há 1h e 42min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Hoje às 06:41

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Ontem às 15:22

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Hoje às 08:04

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Hoje às 12:16

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Ontem às 09:46

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Hoje às 10:53

Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Ontem às 12:39

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

26 jan, 15:48

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

26 jan, 14:01

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:20