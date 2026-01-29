Governo decreta situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin

CNN Portugal , AM
Há 1h e 43min

Tempestade fez, pelo menos, cinco mortos

O Governo vai decretar situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin. A tempestade fez, pelo menos, cinco mortos.

"Reunido o Conselho de Ministros, na Residência Oficial do Primeiro-Ministro , que está ainda a decorrer, informamos que foi já decidido decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela Tempestade Kristin", lê-se no comunicado. 

Luís Montenegro visita as zonas afetadas no distrito de Leiria e Coimbra esta quinta-feira, depois de cancelar a agenda externa, prevista para os próximos dias, nomeadamente as viagens a Andorra e à Croácia.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Enquadramento legal da situação de calamidade

 A situação de calamidade é o nível máximo de intervenção previsto na Lei de Bases da Proteção Civil.

Este nível de intervenção é declarado quando, face à ocorrência a que está associado e à sua previsível intensidade, é reconhecida a necessidade de adotar medidas de caráter excecional destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas.

A situação de calamidade é aplicada em casos de catástrofes de grande dimensão e é o nível mais elevado de intervenção previsto na Lei de Bases de Proteção Civil, depois da situação de alerta e de contingência.

Segundo a Lei de Bases da Proteção Civil, a situação de calamidade pode estabelecer a mobilização civil de pessoas, por períodos de tempo determinados, e implica a ativação automática dos planos de emergência de proteção civil.

A declaração da situação de calamidade “legitima o livre acesso dos agentes de proteção civil à propriedade privada, na área abrangida, bem como a utilização de recursos naturais ou energéticos privados, na medida do estritamente necessário para a realização das ações destinadas a repor a normalidade das condições de vida”, estipula a lei.

A situação de calamidade foi decretada várias vezes em Portugal durante a pandemia de covid-19 em 2020 e 2021, bem como durante os incêndios florestais de 2017 e em 17 de setembro de 2024 também devido aos incêndios florestais.

Temas: Depressão Kristin Situação de calamidade Estado de calamidade Calamidade Kristin

Governo

Marinha vai receber 12 novos navios nos próximos cinco anos num esforço de modernização

Há 1h e 28min

Governo decreta situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin

Há 1h e 43min

"Foi devastador". Governo "tudo está a fazer para ser reposta a energia" em Leiria

Há 3h e 26min

Entidades públicas que ocupam imóveis da Segurança Social deixam dívida de 33,7 milhões de euros por pagar

Hoje às 07:00
Mais Governo

Mais Lidas

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Ontem às 12:16

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

Ontem às 07:21

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Ontem às 06:41

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Ontem às 10:53

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Ontem às 08:04

"O Tomás e o António diziam 'um, um' e eu: 'O quê?'": Trubin não sabia que o Benfica precisava de um golo para passar

Ontem às 23:10

Trubin (sim, o guarda-redes) marcou e apura o Benfica para o play-off. Sporting segue direto para os oitavos

Ontem às 19:34

O Reino Unido não vai ser obrigado a escolher entre os EUA e a China, garante Starmer

27 jan, 15:57

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

27 jan, 09:46

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

Ciclogénese explosiva, sting jet e rajadas extremas: como uma conjugação de fenómenos transformou uma noite de inverno numa emergência nacional

Ontem às 16:01