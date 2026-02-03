Estado paga 80% dos salários nas empresas afetadas pela tempestade Kristin

CNN Portugal , AM
Há 27 min
Efeitos da tempestade Kristin em Leiria (Paulo Novais/LUSA)

REVISTA DE IMPRENSA || Medida aplica-se aos 69 concelhos abrangidos pela situação de calamidade e permite às empresas reduzir temporariamente o período normal de trabalho ou suspender contratos

As empresas atingidas pela tempestade Kristin vão poder recorrer a um regime simplificado de layoff que garante o pagamento integral dos salários aos trabalhadores, até ao limite de 2.760 euros. No novo modelo aprovado pelo Governo citado pelo Público, a Segurança Social assegura 80% da remuneração e as empresas suportam os restantes 20%, aliviando de forma significativa os encargos num contexto de forte quebra de atividade.

A medida aplica-se aos 69 concelhos abrangidos pela situação de calamidade e permite às empresas reduzir temporariamente o período normal de trabalho ou suspender contratos, com procedimentos simplificados e dispensa de algumas obrigações legais. Ao contrário do layoff tradicional, os trabalhadores mantêm a totalidade do vencimento líquido dentro do teto definido.

O pacote inclui ainda isenções totais das contribuições para a Segurança Social durante seis meses para empresas, cooperativas e trabalhadores independentes diretamente afetados, podendo o prazo ser alargado até um ano. As entidades que contratem desempregados devido à tempestade beneficiam de uma redução de 50% da taxa contributiva.

Foi também criado um incentivo extraordinário à manutenção do emprego, gerido pelo IEFP, com apoio até 1.840 euros por trabalhador durante três meses, renovável, bem como apoios específicos a trabalhadores independentes e um subsídio até 1.074 euros para famílias em situação de carência.

