Soure registou a rajada de vento mais forte da depressão Kristin

Andreia Miranda
Há 1h e 21min
Estragos da Depressão Kristin em Leiria (PAULO CUNHA/LUSA)



A passagem da depressão Kristin pelo território português na quarta-feira deixou um rasto de destruição

Soure, em Coimbra, registou a rajada de vento mais forte da depressão Kristin. De acordo com dados do IPMA, a rajada foi de 208,8 km/h, superior à rajada de 178 km/h registada na Base Aérea de Monte Real. 

No entanto, não é possível ver a hora a que foi registada esta rajada.

Rajada de 208.8 km

De notar que, segundo o IPMA, estes dados são automáticos pelo que os valores ainda têm de ser validados.

A passagem da depressão Kristin pelo território português na quarta-feira deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

