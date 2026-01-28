Rajada máxima de 176 km/h registada na Base Aérea de Monte Real durante a passagem da depressão Kristin. Leiria com mais três rajadas acima de 140 km/h

Mau tempo nas Caldas da Rainha (CARLOS BARROSO/LUSA)

Região Centro foi a mais afetada pela depressão que entrou no país na zona de Leiria e daí progrediu para o interior do país

Uma rajada de vento com 176 km/h foi registada esta quarta-feira, cerca das 05:00, na Base Aérea de Monte Real, em Leiria. Trata-se do valor mais elevado registado durante a passagem da depressão Kristin pelo território continental, confirmou à CNN Portugal fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

À mesma hora, foi também registada uma rajada de 142 km/h no aeródromo de Leiria. Antes disso, por volta das 04:00, o IPMA assinalou rajadas de 149 km/h no Cabo Carvoeiro (Peniche, Leiria), 146 km/h em Ansião (Leiria) e 137 km/h em Castelo Branco.

Depressão Kristin vista no radar do IPMA pelas 05:00 (IPMA)

Portugal continental foi fortemente afetado pela depressão Kristin, que surgiu na sequência de outras duas tempestades nos últimos dias, Ingrid e Joseph. O mau tempo ficou marcado por chuva intensa, vento forte, queda de neve nas terras altas e agitação marítima, com vários avisos vermelhos ativados.

A passagem da depressão provocou duas mortes: uma em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e outra em Monte Real. Durante a madrugada desta quarta-feira, a Proteção Civil registou milhares de ocorrências em todo o país.

As quedas de árvores e de estruturas foram as situações mais frequentes, com maior incidência nos distritos de Leiria - por onde a depressão entrou em Portugal continental -, Coimbra e Lisboa.

Face à gravidade da situação meteorológica, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ativou o estado de prontidão especial de nível IV, o mais elevado, apelando à população para adotar comportamentos preventivos e acompanhar as indicações das autoridades.

