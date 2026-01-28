Governo confirma duas mortes por causa da depressão Kristin

Há 33 min

O Governo anunciou, esta quarta-feira, em comunicado, que a depressão Kristin fez duas mortes em Portugal Continental e pede à população para respeitar as orientações das autoridades.

"O Governo lamenta profundamente a perda de duas vidas e apresenta sentidas condolências às famílias", lê-se na nota.

Em comunicado, o Executivo garante que "tem estado a acompanhar em permanência o impacto da tempestade “Kristin” em território nacional".

"Tal como antecipado, tratou-se de um evento climático extremo, que causou danos significativos em partes do território, em diversos domínios, infraestruturas e equipamentos. As consequências foram minimizadas pelos avisos atempados da proteção civil e a postura responsável e prudente da população portuguesa, que é essencial manter até indicação em contrário da ANEPC. É fundamental seguir as orientações das autoridades, e evitar circulação em zonas mais afetadas", lê-se na nota.

Fonte da Proteção Civil confirmou à CNN Portugal que a segunda vítima mortal aconteceu em Monte Real (Leiria) e foi causada por queda de estrutura metálica.

A primeira vítima mortal foi registada em Vila Franca de Xira durante a madrugada.

A ANEPC registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje cerca de 1.500 ocorrências, dando conta do “grande impacto” da depressão Kristin, sobretudo nos distritos de Leiria e Coimbra e na região Oeste (distritos de Leiria e Lisboa), com cortes de energia e de comunicações, cortes de estradas e quedas de árvores e de estruturas.

Cerca das 07:30, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avançou que a zona centro foi a mais afetada pelos efeitos de uma depressão que entrou no continente na zona de Leiria e daí progrediu para o interior do país.