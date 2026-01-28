Proteção civil com mais de 200 ocorrências até às 05:00

Há 1h e 26min

A maioria das ocorrências deveu-se a quedas de árvores, quedas de elementos de construção em estruturas edificadas, movimentos de massa e limpezas de via

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou mais de 200 ocorrências entre as 22:00 e as 05:00 relacionadas com o mau tempo por causa da depressão Kristin, a maioria quedas de árvore e de estruturas.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da ANEPC, às 05:00, as zonas mais afetadas são a Grande Lisboa, Oeste, Península de Setúbal, Médio Tejo, Alentejo Central e Litoral e Região de Leiria.

Os números anteriores divulgados pela ANEPC, até às 22:00, indicavam 1.586 ocorrências.

Contactado pela agência Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que entre as 03:00 e as 05:00 registaram 37 quedas de árvores na Grande Lisboa.

“Neste momento, não conseguimos fazer uma contabilização mais concreta. Temos muitas situações de quedas de árvores. Na Segunda Circular em Lisboa temos duas situações”, disse.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o estado do tempo agravou-se desde as 00:00, com maior impacto entre até às 06:00, prevendo-se vento muito intenso, podendo as rajadas atingir os 140 quilómetros por hora.

A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que atravessará Portugal na próxima madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, será a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.

Doze distritos em alerta vermelho devido a vento e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em alerta vermelho 12 distritos do continente devido à previsão de vento e ou agitação marítima, situação que deve estender-se até às primeiras horas da manhã.

Segundo o IPMA, a intensidade do vento, com rajadas que poderão ser superiores a 140 quilómetros horários, vai agravar-se entre as 03:00 e as 06:00 de hoje nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Porto. Nos distritos de Viseu e Guarda, a janela prevista para o aumento da intensidade do vento, com rajadas estimadas igualmente nos 140km/h, foi fixada pelo instituto entre as 05:00 e as 09:00 horas.

Quanto à agitação marítima, o IPMA colocou dez distritos em aviso vermelho, entre as 03:00 e as 21:00, com a previsão de ondas com a orientação oeste-noroeste com sete a oito metros, podendo atingir 14 metros "com período de pico de 16/18 segundos". Em causa, estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

No caso da costa sul, no Algarve, a agitação marítima pode manifestar-se com ondas de sudoeste de quatro a cinco metros ao longo do mesmo período previsto para o resto do país.

Ligação fluvial entre Cacilhas e o Cais do Sodré interrompida

O mau tempo levou hoje a Transtejo a interromper a ligação fluvial entre Cacilhas e o cais do Sodré, de acordo com o 'site' da empresa.

"Por motivo de condições atmosféricas e de mar muito adversas, o serviço de transporte encontra-se temporariamente interrompido nesta ligação fluvial", indica a empresa, numa atualização feita às 05:33.

De acordo com a empresa, não é possível, para já prever, a retoma do serviço regular entre os dois portos fluviais dos municípios de Almada, Setúbal, e de Lisboa.

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

