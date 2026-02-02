Leitão Amaro admite que vídeo polémico "não devia ter acontecido". Agora é preciso dar resposta "rápida" a quem tem "chuva e entrar pelo telhado"

CNN Portugal , MP
Há 1h e 32min

Ministro da Presidência voltou a afirmar que "não mudava nada" declarar situação de calamidade com maior antecedência e disse que "este não é o momento" de avaliar a postura de ministros

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou esta segunda-feira que a parte da população que continua sem luz e com habitações por reparar merece uma resposta “melhor e mais rápida”.

“Cada pessoa que não tem eletricidade ou que tem chuva a entrar pelo telhado merece sempre uma resposta mais rápida possível e nós temos de lutar mais, fazer mais e melhor para que a resposta chegue mais rápido”, sublinhou o governante numa entrevista exclusiva à CNN Portugal.

Na sequência da tempestade Kristin, que deixou milhares de pessoas sem energia e água, o ministro garantiu que “toda a gente está a fazer o máximo para que as pessoas tenham o seu sofrimento diminuído”. São, de acordo com o governante, 36 mil operacionais que estão no terreno a conduzir trabalhos junto das populações.

“Os 36 mil que estão no terreno, não só temos confiança neles, como lhes agradecemos profundamente. Autarcas, presidentes de juntas, voluntários, sabemos que é um país inteiro, do setor público e privado, a mobilizar-se”, frisou.

A mãos com uma crise que implica o alocamento de meios e reforços para vários concelhos do país, Leitão Amaro reconheceu que a comunicação “deve ser clara e devemos mostrar às pessoas o que estamos a fazer. Devemos ser claros”, sublinhou, escudando-se a comentar o desempenho da ministra da Administração Interna nesse aspeto, como também não comentou a frase do primeiro-ministro, que se referiu às vítimas mortais como pessoas que não conseguiram "evitar" perder a vida.

Questionado sobre a postura da governante face à calamidade que atingiu o país, Leitão Amaro limitou-se a repetir que “este não é o momento da avaliação”, mas sim “da ação e da resposta”.

Com “certezas” de que Maria Lúcia Amaral reúne todas as condições para continuar no cargo, o ministro negou ainda que a chefe da pasta da Administração Interna tenha responsabilidades no que falhou ou na gestão da tragédia.

Em relação ao momento escolhido para declarar situação de calamidade, Leitão Amaro volta a dizer que “não mudava nada” fazê-lo antes, uma vez que este nível de intervenção “não acrescenta nada no terreno”. “Não houve nada que pudesse ser feito que deixasse de ser feito porque o plano não estava em curso”, sublinhou.

Com o valor total de prejuízos provocados pela tempestade ainda por calcular, o ministro apelou aos portugueses para que utilizem “sempre os seguros primeiros” para garantir um “equilíbrio”, frisando que, para todos os efeitos, “o Governo estará ao vosso lado”.

Depois de a ministra do Ambiente admitir que ainda havia geradores disponíveis e que o pedido tinha apenas de ser realizado, num momento em que milhares de pessoas continuavam sem luz nas suas casas, Leitão Amaro reforçou que o problema nunca foi a falta de aparelhos.

“A dificuldade não era o conjunto de geradores que tínhamos em Portugal, era fazer chegar a sua circulação no território”, explica o ministro, acrescentando que nessa medida um reforço da Comissão Europeia não faria uma diferença substantiva.

“O que Portugal podia pedir fora eram esses equipamentos e esses equipamentos existiam em número suficiente”, afirmou, pedindo que não se focasse a “aflição na falta de geradores”.

Enquanto todo o país ainda reúne esforços para mitigar os efeitos da passagem da depressão Kristin em território nacional, o ministro adianta que o Governo vai estar, a partir daqui, a monitorizar de perto a evolução da quota dos rios para dar resposta a outros fenómenos meteorológicos que ameacem a segurança da população, como é o caso das cheias.

“Desde sábado que todo o aparelho da Proteção Civil e o Governo está, não apenas a trabalhar em assistir as pessoas afetadas, relançar a recuperação desta região, mas numa outra frente de trabalho. Desde domingo têm estado no terreno os militares para fazer monitorização presencial, identificar as necessidade de potencial evacuação” das regiões potencialmente afetadas pelas inundações.

Quanto ao vídeo que publicou na sua conta oficial de Instagram, prontamente eliminado depois de gerar polémica, o ministro da Presidência sublinha que no dia a seguir à sua publicação “percebeu a interpretação que estava a gerar” e volta a admitir que “não devia ter acontecido”.

Temas: Depressão Kristin Governo Ministro da Presidência Leitão Amaro Ministra da Administração Interna

Governo

Leitão Amaro admite que vídeo polémico "não devia ter acontecido". Agora é preciso dar resposta "rápida" a quem tem "chuva e entrar pelo telhado"

Há 1h e 32min
31:28

A entrevista a Leitão Amaro na íntegra

Há 1h e 37min

Ministra da Administração Interna não sabe o que falhou na disponibilização de meios depois da tempestade

Ontem às 18:53
02:40

"Ao nível da rede elétrica, temos de pensar na nossa estrutura de uma forma diferente": ministra do Ambiente

Ontem às 14:29
Mais Governo

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

1 fev, 08:30

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

1 fev, 12:00

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

1 fev, 19:12

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Ontem às 07:08
opinião
Bernardo Mota Veiga

"É uma loucura e é de loucos". Moltbook: a rede social só para robots de Inteligência Artificial

1 fev, 16:31

"Estamos quase em guerra". Barragens libertaram em dois dias água suficiente para três anos de consumo da Grande Lisboa

Ontem às 02:26

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

Ontem às 15:17

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

31 jan, 10:50