Layoff após tempestade Kristin prometido pelo Governo continua por regulamentar

CNN Portugal , AM
Há 2h e 11min
Estragos da tempestade Kristin em Leiria (PEDRO CASTANHEIRA E CUNHA/LUSA)

REVISTA DE IMPRENSA || Diploma publicado limita-se a prever a dispensa de alguns procedimentos formais

Onze dias depois de ter anunciado um layoff simplificado mais favorável para empresas afetadas pela tempestade Kristin, o Governo ainda não concretizou as condições prometidas. De acordo com o jornal Público, o Decreto-Lei n.º 31-C/2026, publicado a 5 de fevereiro, não inclui a garantia de pagamento de 100% do salário bruto aos trabalhadores nem o reforço do apoio da Segurança Social para 80% da compensação, como tinha sido divulgado.

O diploma limita-se a prever a dispensa de alguns procedimentos formais, permitindo às empresas aceder ao regime de redução ou suspensão de contratos nos termos já previstos no Código do Trabalho. Na prática, aplicam-se as regras gerais: o trabalhador recebe dois terços da retribuição ilíquida ou o salário mínimo, até ao limite de três salários mínimos, sendo 70% suportado pela Segurança Social e 30% pela empresa.

Sem regulamentação adicional ou alteração ao decreto-lei, os apoios anunciados não têm aplicação prática. O próprio diploma admite futura regulamentação das condições, mas até ao momento o executivo não esclareceu se irá avançar com as medidas nos moldes prometidos.

Temas: Depressão Kristin Governo layoff

Governo

00:55

"Tem de ser dito sem rodeios. Pelo menos, semanas". Governo e a reabertura da A1

Há 27 min

Governo diz que irá demorar "semanas" reparação de troço da A1 em Coimbra

Hoje às 06:08
07:03

"Não quero deixar de alertar para a possibilidade de outras roturas poderem vir a acontecer nas próximas horas", avisa Montenegro

Ontem às 21:29

Ministro da Agricultura diz que tudo o que afirmou em vídeo polémico está na Constituição

Ontem às 18:19
Mais Governo

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Ontem às 18:10

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Ontem às 23:29
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Ontem às 11:56

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Ontem às 13:06

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Ontem às 10:44

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Ontem às 10:12

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Ontem às 20:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

10 fev, 23:28

Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Ontem às 23:48

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

10 fev, 09:55

Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte

Ontem às 17:21