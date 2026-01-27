Duas estradas nacionais cortadas no distrito de Portalegre devido à depressão Kristin

Há 1h e 2min

A Estrada Nacional 245 (EN245), entre Fronteira e Alter do Chão e a Estrada Nacional 246-1 (EN246-1), na zona de Marvão, ambas no distrito de Portalegre, estão cortadas ao trânsito devido ao mau tempo, revelou fonte da GNR.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que a EN245 está cortada à circulação desde segunda-feira, por estar inundada junto ao pontão da Ribeira Grande, perto de Fronteira.

Segundo a mesma fonte, a EN246-1 está cortada preventivamente na zona de Marvão para evitar o risco de queda de alguma árvore.

A Câmara de Marvão alertou esta terça-feira que está cortada ao trânsito a EN246-1 “na zona turística do túnel das árvores, devido ao agravamento das condições meteorológicas”.

Em comunicado publicado nas redes sociais do município é explicado que a estrada vai estar cortada ao trânsito, pelo menos, até às 12:00 de quarta-feira, entre o quilómetro 09,3 e o 10,5, em São Salvador da Aramenha.

O desvio do tráfego será efetuado no sentido norte/sul, desde o cruzamento do Prado, pela rua das Escolas e Bairro Novo, na Portagem, retomando a EN246-1, sentido Espanha ou Portalegre, através da EN359, adiantou.

Já no sentido sul/norte, o desvio será efetuado pelo bairro Novo e Rua das Escolas, na Portagem, retomando a EN246-1 no cruzamento do Prado, em direção a Castelo de Vide.

Entretanto, das diversas estradas que estavam interditas ao trânsito no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, já foi reaberta à circulação a ligação entre Arêz e Vale de Guizo, na Estrada Nacional 382.

Durante o dia, várias câmaras municipais da região do Alentejo comunicaram o encerramento temporário ao trânsito de algumas estradas municipais e nacionais nos seus territórios, devido ao mau tempo.

A Câmara de Redondo, no distrito de Évora, em comunicado, revelou hoje que devido ao mau tempo encerrou temporariamente o jardim municipal e o parque ambiental da vila alentejana.

“Devido às condições atmosféricas adversas, nomeadamente ao vento forte que se faz sentir”, o município de Redondo informou que o jardim municipal e o parque ambiental estão encerrados entre hoje e quarta-feira.

“Trata-se de uma medida temporária destinada a salvaguardar a segurança dos utilizadores, minimizando os riscos resultantes da eventual queda de árvores ou ramos”, adiantou.

Segundo a autarquia, a “utilização dos equipamentos será retomada quando estiverem reunidas todas as condições de segurança”.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, durante o dia de hoje haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira.