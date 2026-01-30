Mau tempo não dá tréguas: vem aí um "período prolongado" de muita chuva em todo o país

Há 1h e 22min

IPMA alerta que deverá chover mesmo praticamente todos os dias e em todo o território durante vários dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um período prolongado de chuva na próxima semana em todo o território continental, mas sobretudo no norte e centro, regiões atingidas pelo mau tempo nos últimos dias.

“Nós temos uma previsão que nos está a indicar que vamos ter um período prolongado de precipitação a partir de domingo”, adiantou Nuno Lopes, do IPMA, numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.

Segundo referiu, para sábado está prevista pouca precipitação, mas a partir de domingo deverá chover todos os dias praticamente em todo o território nacional, mas, sobretudo, no norte e no centro, regiões “onde já tem chovido muito ao longo dos últimos dias”.

“Temos previsões que indicam que vamos ter mais de 160 milímetros distribuídos ao longo da semana na parte norte do território, mas também a parte sul será afetada”, adiantou Nuno Lopes, referindo que as previsões apontam ainda para agitação marítima forte a partir do início da próxima semana, com queda de neve e alguns episódios de vento.

“O que se espera é uma semana que prevalentemente iremos classificar como muito chuvosa”, disse Nuno Lopes.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.