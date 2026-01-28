Neve corta estradas e fecha escolas em vários municípios

Há 58 min

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias

As escolas de Miranda do Douro e Mogadouro, no distrito de Bragança, estão encerradas devido às condições climatéricas adversas, sobretudo queda de neve, avançou o agrupamento de escolas e o município, respetivamente.

Num aviso publicado nas redes sociais, o Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro refere que a queda de neve impossibilita a circulação dos transportes escolares.

Também no território do Planalto Mirandês, onde às 07:30 nevava com intensidade, as escolas de Mogadouro estão igualmente fechadas.

“Esta é uma medida de precaução provocada pela queda de neve que causa condicionalismos à circulação dos autocarros”, explicou o presidente da câmara, António Pimentel.

Também o Espaço Mais, em Mogadouro, que apoia pessoas portadoras de deficiência, não vai abrir, por dificuldades de circulação dos veículos que transportam os utentes.

O autarca de Mogadouro, que é também responsável pela Proteção Civil Municipal, ativou meios e equipas para se deslocarem para o terreno para limpar vias e espalhar sal-gema, além de prestar apoio às instituições particulares de segurança social (IPSS) e populações em geral.

Cortadas estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu

Várias estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu ficaram cortadas durante a noite e madrugada de hoje devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

Segundo a mesma fonte, a queda de neve levou ao encerramento de três estradas nacionais: a EN2 entre Bigorne e Castro Daire (do quilómetro 131 até ao quilómetro 119), a EN321 entre Cinfães e Castro Daire, e a EN329 entre Vila Nova de Paiva e Porto da Nave (Moimenta da Beira).

Também não é possível transitar nas estradas municipais 553 entre Feirão (Resende) e Bigorne (Lamego), 1126 entre Rossão e Castro Daire, e 1168 entre Mezio (Castro Daire) e Tarouca, acrescentou.

A fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões referiu que “as estradas foram ficando cortadas durante a noite e de madrugada”, mas não há informação de pessoas ou viaturas retidas.

Os municípios de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, Tabuaço e Tarouca também encerraram as escolas por questões de segurança, na sequência da passagem da depressão Kristin.

Até às 09:45 de hoje, estes sete municípios do norte do distrito de Viseu publicaram nas redes sociais avisos de encerramentos das escolas “por falta de condições de segurança na circulação”.

Em causa estão, principalmente, “os transportes escolares que não podem circular, o que obriga ao encerramento das escolas”, escreveu o Município de Moimenta da Beira.

A Câmara Municipal de Lamego escreveu que se verificou “queda e acumulação de neve em várias zonas do concelho, o que tem provocado um agravamento significativo das condições de circulação e segurança”.

“Face a esta situação, e por não estarem garantidas as condições de segurança, nomeadamente nos transportes escolares, a Câmara Municipal de Lamego determinou o encerramento dos estabelecimentos de ensino”.

O Município de Penedono informou “toda a comunidade educativa que, devido ao forte nevão que se fez sentir durante a noite e que resultou em várias estradas cortadas no concelho, as escolas do concelho encontram-se encerradas hoje”.

“A Câmara Municipal de Armamar, em conjunto com todo o dispositivo de proteção civil, informa que face às condições climatéricas, e após análise da situação, é mais seguro para todos encerrar as escolas hoje, dia 28 de janeiro”.

Em Tarouca, o Município justificou o encerramento tendo em conta “o agravamento do estado do tempo” durante a noite e no dia de hoje.

O Município de Castro Daire não encerrou as escolas, mas alertou para “a possibilidade de muitos alunos não conseguirem ser transportados para a escola” devido à queda de neve, nomeadamente no norte do concelho.

Todos os municípios têm avisos de medidas a adotar e apelos para seguirem os conselhos das autoridades de segurança e pedem ainda às pessoas que “evitem deslocações desnecessárias e não urgentes”.

Escolas fechadas e aulas suspensas em cinco concelhos do distrito da Guarda

A Câmara da Guarda adiou hoje a abertura das escolas da cidade para permitir que os serviços municipais possam proceder à limpeza das ruas e estradas do concelho, onde nevou com intensidade durante a madrugada.

“Devido à intensa queda de neve esta madrugada, as atividades letivas começarão um pouco mais tarde durante a manhã de hoje por forma a que os Serviços Municipais possam proceder à limpeza das vias”, referiu a autarquia numa nota publicada nas redes sociais do município.

No Instituto Politécnico da Guarda estão suspensas as atividades presenciais, “preventivamente”, durante o período da manhã.

Os limpa-neves do serviço municipal de Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários da Guarda estão no terreno para desobstruir ruas e estradas, bem como a espalhar sal-gema.

Em Almeida, a autarquia decidiu suspender as aulas no Agrupamento de Escolas local e os transportes escolares “face às atuais condições climatéricas e à situação de insegurança na circulação nas estradas nacionais e municipais”.

A mesma decisão foi tomada em Pinhel, onde o município também suspendeu as atividades letivas do Agrupamento de Escolas “devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas que se fazem sentir”.

Já a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo cancelou as aulas “em todos os estabelecimentos de ensino do concelho” devido “à intensa queda de neve que se fez sentir na madrugada de hoje”.

No Sabugal, “devido às condições meteorológicas adversas”, os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas do Sabugal estão hoje encerrados.

“Enquanto esta situação se mantiver, os transportes públicos estão temporariamente suspensos nas zonas mais afetadas”, referiu a autarquia numa nota publicada nas redes sociais.

Nos restantes concelhos do distrito da Guarda, caso de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Mêda, Seia e Trancoso, os estabelecimentos de ensino estão a funcionar com normalidade.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.