Oito mil clientes no continente sem energia elétrica por causa do mau tempo

Agência Lusa , AM
Há 18 min
Queda de árvore no Porto (LUSA)

Estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira

Oito mil clientes da E-Redes estavam às 09:00 desta terça-feira sem energia elétrica em várias zonas de Portugal continental devido ao mau tempo provocado pela passagem da depressão Joseph.

Em comunicado, a E-Redes informa que a rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas, indicando que às 01:00 desta terça-feira cerca de 40 mil clientes estavam sem energia, sendo o distrito de Viana do Castelo o mais visado.

As equipas operacionais da E-Redes têm estado mobilizadas na resolução das avarias que se registaram na média e baixa tensão.

“Nesta altura, 09:00, estão 8.000 clientes sem energia, mantendo-se o dispositivo operacional no terreno a reparar todas as situações pendentes”, é referido ainda na nota.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Joseph com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, durante o dia de hoje haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira.

O instituto emitiu aviso vermelho, o mais grave, para os distritos do Porto, Aveiro e Coimbra entre as 03:00 e as 06:00, prevendo-se ventos com rajadas da ordem dos 140 quilómetros por hora (km/h).

Os restantes distritos do continente vão estar sob aviso laranja por causa do vento forte com rajadas de 100 km/h, podendo chegar aos 120 km/h nas terras altas.

O IPMA emitiu também aviso vermelho entre as 03:00 e as 21:00 de quarta-feira para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com sete a oito metros, que podem atingir 14 metros de altura máxima.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12:00 de hoje e até às 06:00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.

O IPMA colocou também todos os distritos (18) de Portugal continental sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

O estado do tempo deverá melhorar a partir da manhã de quarta-feira.

Os Açores e a Madeira estão também com vários avisos meteorológicos.

Temas: Depressão Joseph Portugal continental E-Redes Sem energia

País

Rebocador norueguês vai retirar cargueiro sem leme ao largo da Figueira da Foz

Há 1 min

Oito mil clientes no continente sem energia elétrica por causa do mau tempo

Há 18 min

"É um cenário como há muito tempo não víamos em Arcos de Valdevez". Derrocada deixa aldeia de Sistelo sem acesso à sede do concelho

Há 21 min

Cargueiro sem leme está a 50 quilómetros da costa da Figueira da Foz

Há 41 min
Mais País

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Ontem às 08:59

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

25 jan, 16:00

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

25 jan, 08:30

"Ninguém se pode sentir seguro" na China, nem os mais próximos de Xi: como a queda de um general está a abalar as elites

Ontem às 12:53
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

25 jan, 15:03

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

25 jan, 17:54