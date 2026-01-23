Depressão Ingrid. Transtejo suspende transporte de veículos por tempo indeterminado

Sofia Garcia
Há 36 min
Greve na Soflusa e na Transtejo (Foto: P. Valdivieso/Flickr)

A Transtejo Soflusa anunciou, esta sexta-feira, o cancelamento dos serviços de transporte de veículos, entre a Trafaria-Porto Brandão e Belém devido ao mau tempo em Portugal.

A decisão, anunciada em comunicado ao final da tarde, surge na sequência da previsão de forte agitação marítima para o distrito de Setúbal.

Também devido às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o serviço de transporte de passageiros foi limitado a Porto Brandão-Belém, sendo realizado, como habitual, de acordo com os horários em vigor.

O aviso vermelho prevê, para o distrito de Setúbal, ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima, com período de pico de 15/17 segundos.

Para já, não há previsão para a retoma do serviço regular a partir da e até à Trafaria.

