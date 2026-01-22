Depressão Ingrid já causou mais de uma centena de ocorrências. E obriga ao encerramento de escolas e monumentos

Há 1h e 17min

Gouveia, Fafe, Ribeira de Pena, Guarda ou Mondim de Basto são algumas das regiões que vão encerrar escolas devido ao mau tempo de sexta-feira

Portugal continental registou esta quinta-feira, entre as 00:00 e as 17:30, um total de 130 ocorrências relacionadas com a meteorológica adversa, devido à passagem da depressão Ingrid, sobretudo limpezas de via, queda de árvores e inundações, revelou a Proteção Civil.

“Nestas ocorrências só há danos materiais, não há registo até ao momento de vítimas”, indicou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Telmo Ferreira, em declarações à agência Lusa.

Do total de 130 ocorrências registadas em Portugal continental, entre as 00:00 e as 17:30 de hoje, constam 50 limpezas de via, 26 quedas de árvores, 23 inundações, 22 quedas de estruturas e nove deslizamentos de terras, segundo dados da ANEPC.

Relativamente às regiões mais afetadas, a Proteção Civil registou na região Norte, nomeadamente na Área Metropolitana do Porto, 23 ocorrências, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 41, das quais 14 na Grande Lisboa, e a região Centro, com 36, das quais 13 na sub-região de Viseu Dão Lafões.

O oficial de operações Telmo Ferreira disse ainda que foi registada “uma ocorrência no Alentejo e uma no Algarve”. “É expectável e é notório que os efeitos da meteorologia adversa estão mais acentuados nas regiões Norte e Centro”, expôs.

Para socorrer a estas ocorrências, a ANEPC mobilizou cerca de 1.800 operacionais, apoiados por 215 viaturas. Telmo Ferreira assinalou que estas 130 ocorrência resultam dos “efeitos iniciais desta meteorologia adversa”, alertando que o período pior será sexta-feira a partir da tarde e, por isso, “certamente que os números vão aumentar”.

Neste âmbito, a ANEPC enviou um SMS de aviso à população “para evitar a exposição a riscos desnecessários e evitar deslocações também que não justifiquem, que podem ser adiadas, nomeadamente para as zonas onde há previsível queda de neve e formação de gelo nas vias rodoviárias”, realçou o oficial de operações, alertando ainda para os eventos costeiros, aconselhando que as pessoas evitem ao máximo deslocar-se para a orla marítima.

A Proteção Civil colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 entre hoje e sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid. Este nível vigora entre as 16:00 de quinta-feira e as 23:59 de sábado.

Em conferência de imprensa na sede da ANEPC, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, o comandante nacional deste organismo, Mário Silvestre, explicou que, “à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo, todo o país” vai estar sob este nível de prontidão (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado).

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos, inclusive para os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, que vão estar sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve a partir das 00:00 de sexta-feira.

Gouveia, Fafe e Guarda fecham escolas; Sintra encerra monumentos

Para evitar que males maiores aconteçam, a Câmara de Gouveia vai encerrar na sexta-feira os estabelecimentos de ensino do concelho, mas só no período da tarde, devido à previsão de queda de neve e condições meteorológicas adversas.

As escolas do concelho de Almeida, igualmente no distrito da Guarda, também não vão abrir na sexta-feira, mas durante todo o dia, também por causa da previsão de queda de neve e de condições meteorológicas adversas.

“O município de Almeida informa que as escolas do Agrupamento de Almeida vão estar encerradas [na sexta-feira], e, consequentemente, estão cancelados os respetivos transportes escolares”, lê-se numa publicação nas redes sociais da autarquia do distrito da Guarda.

Para além de Gouveia, Fafe, Ribeira de Pena, Guarda, Mondim de Basto e três municípios da região de Viseu (Resende, Cinfães e Castro Daire), vão também encerrar as escolas devido ao mau tempo. Também Boticas, Montalegre e Manteigas deverão, segundo a Lusa, seguir o mesmo caminho.

Mais a sul, Sintra também vai avançar com medidas drásticas. O Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e o Chalet da Condessa d’Edla vão estar encerrados na sexta-feira, anunciou a Parques de Sintra, enquanto a autarquia interditou praias no litoral.

Numa nota, a sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) informou que, na sexta-feira, “devido às condições meteorológicas adversas e por motivos de segurança, estarão encerrados ao público” o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e o Chalet da Condessa d’Edla, no Parque da Pena.

Fonte oficial da empresa acrescentou que o acesso à Vila Sassetti também estará vedado.