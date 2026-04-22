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Estudo revela que 60% dos jovens dormem mal e níveis de ansiedade e depressão agravam consumos

CNN Portugal , AM
Há 1h e 32min
Educação

REVISTA DE IMPRENSA | O uso de medicamentos sem indicação médica atinge 7% dos alunos

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Quase dois terços dos alunos do ensino básico e secundário em Portugal não dormem o suficiente e uma fatia significativa apresenta sinais de sofrimento psicológico, segundo um estudo nacional realizado a mais de 11 mil estudantes.

De acordo com o relatório do Instituto para os Comportamentos Adictivos e as Dependências, a que o jornal Público teve acesso, 60% dos jovens não acordam repousados, enquanto 10% registam níveis severos ou muito severos de depressão, 13% de ansiedade e 7% de stress.

Os dados apontam para uma ligação direta entre saúde mental e comportamentos adictivos. Alunos com maiores níveis de ansiedade, depressão ou stress apresentam maior consumo de álcool, tabaco, cannabis, drogas ilícitas e medicamentos como tranquilizantes e sedativos, além de um uso mais problemático das redes sociais.

O estudo indica ainda que 48% dos jovens consumiram álcool no último ano e 6% recorreram a drogas ilícitas. O uso de medicamentos sem indicação médica atinge 7% dos alunos.

As raparigas revelam níveis mais elevados de sofrimento psicológico e maior consumo de sedativos, evidenciando uma vulnerabilidade acrescida.

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A investigação destaca também que o consumo de substâncias psicoativas tem um impacto mais significativo na saúde mental do que comportamentos como o uso de redes sociais ou videojogos, sobretudo em padrões de risco.

Temas: Dependência Alunos Escola Estudo
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Educação

Estudo revela que 60% dos jovens dormem mal e níveis de ansiedade e depressão agravam consumos

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