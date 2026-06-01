"Intervenção de limpeza": Câmara da Amadora faz demolições em bairro com "construções precárias"

Há 1h e 8min

Operação "visa a remoção completa de construções precárias, vedações, alvenarias, entulhos e matérias poluentes que se acumularam na zona"

A Câmara Municipal da Amadora está esta segunda-feira a executar "uma intervenção de limpeza" no antigo Bairro de Santa Filomena que inclui "a remoção completa de construções precárias", situação já criticada pelo movimento Vida Justa.

Em causa está, segundo uma resposta da autarquia enviada à Lusa, "uma intervenção de limpeza, desmatação e requalificação dos terrenos municipais anteriormente ocupados pelo Bairro de Santa Filomena, localizados na freguesia da Mina de Água".

A operação - acrescenta a câmara liderada pelo PS, no distrito de Lisboa - "visa a remoção completa de construções precárias, vedações, alvenarias, entulhos e matérias poluentes que se acumularam na zona".

Conforme relatou à Lusa uma moradora de uma das construções, estão várias máquinas e pessoal da autarquia no local, mas não foi feito qualquer aviso prévio nem foram dadas explicações aos habitantes para a operação em curso.

Contactada pela Lusa, Patrícia Bastos, advogada e membro do movimento Vida Justa, qualificou a intervenção em curso de ilegal, por não ter sido feito o devido aviso prévio.