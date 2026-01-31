Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

Daniela Rodrigues | Ana Botto
Há 46 min
Maria Custódia Amaral, filha de Delfina Cruz

Agente imobiliária estava desaparecida há 12 dias

O corpo de Maria Custódia Amaral, filha de falecida atriz Delfina Cruz, foi encontrado este sábado pela Polícia Judiciária (PJ).

A PJ já deteve, na Lourinhã, o homicida da agente imobiliária, que estava desaparecida há 12 dias, confirmou em comunicado.

A CNN Portugal sabe que as perícias digitais forenses ao telemóvel do presumido homicida serão uma prova material essencial.

“A PJ, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, desencadeou hoje [sábado] uma operação policial, na zona Lourinhã, na qual foi detido o presumível homicida de Maria Amaral, a agente mobiliária desaparecida desde o passado dia 19 de janeiro”, pode ler-se em comunicado.

As autoridades falam num “conjunto robusto de indícios e provas que possibilitaram identificar o presumível autor do crime”.

Numa busca domiciliária à casa do suspeito “foram encontrados vestígios hemáticos relevantes, que vieram a corroborar as fortes suspeitas”.

A PJ concretiza que “depois de efetuada inspeção ao local, a PJ irá realizar diligências tendo em vista o levantamento do cadáver do sítio onde foi escondido”.

O suspeito será presente ao juiz “para primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação”.

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

