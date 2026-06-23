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Encontro histórico: delegação talibã parte para Bruxelas para conversações sobre refugiados

Agência Lusa , TFR
Há 29 min
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A visita constitui um passo significativo nos esforços de vários países europeus para estabelecer contactos com os talibãs, que governam o Afeganistão desde 2021, sem qualquer reconhecimento político formal

Uma delegação do Governo talibã do Afeganistão partiu para Bruxelas, onde deverá ter esta terça-feira o primeiro encontro com representantes da União Europeia desde que os talibãs assumiram o poder, em 2021.

"A delegação partiu e vai realizar reuniões em Bruxelas. Vão reunir-se com alguns representantes da União Europeia", disse uma fonte não identificada, citada pela agência de notícias EFE.

A mesma fonte especificou que o grupo é liderado por Abdul Qahar Balkhi, porta-voz e diretor de relações públicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros talibã.

As conversações vão abordar "diversas questões importantes, incluindo a crise dos refugiados", acrescentou a fonte.

Na segunda-feira, a plataforma de notícias Euractiv avançou que uma delegação de cinco representantes dos talibãs tinha recebido vistos para se deslocar a Bruxelas e participar, na terça-feira, em conversações técnicas com responsáveis europeus sobre migração.

A visita constitui um passo significativo nos esforços de vários países europeus para estabelecer contactos com os talibãs, que governam o Afeganistão desde 2021, sem qualquer reconhecimento político formal.

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De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, os vistos foram emitidos depois de uma avaliação de segurança realizada pelos serviços de informações civis e militares.

“Os cinco vistos da delegação talibã foram emitidos (...), após a análise de segurança ter concluído que não existiam informações que permitissem considerar as pessoas em causa uma ameaça”, afirmou um porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Maxime Prévot, citado pela Euractiv.

Segundo as autoridades belgas, os vistos são válidos somente para território belga, excluindo o restante espaço Schengen, e permitem uma permanência de apenas um dia.

As conversações deverão centrar-se em mecanismos de cooperação para a identificação de cidadãos afegãos sujeitos a deportação por terem cometido crimes ou serem considerados uma ameaça à segurança, bem como na emissão de documentos de viagem necessários para o regresso ao Afeganistão.

Segundo fontes europeias citadas pela Euractiv, os encontros vão decorrer exclusivamente a nível técnico e sem participação política, para evitar qualquer perceção de reconhecimento diplomático do Governo talibã.

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As reuniões deverão realizar-se num local neutro, fora das instalações das instituições europeias.

Na semana passada, a direção-geral responsável pela migração da Comissão Europeia distribuiu uma nota aos Estados-membros a solicitar a designação de pontos de contacto para os países interessados em reunir com a delegação afegã em Bruxelas.

A Euractiv já tinha noticiado, em abril, que representantes talibãs eram esperados na capital belga antes do verão para discutir com responsáveis europeus e nacionais a eventual deportação de cidadãos afegãos condenados por crimes ou considerados riscos para a segurança.

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Temas: Delegação talibã Bruxelas União Europeia Refugiados Afeganistão
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