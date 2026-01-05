Venezuela diz querer relações "equilibradas e respeitosas" com os Estados Unidos

A presidente interina da Venezuela diz que o país “aspira a viver sem ameaças externas”

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, convidou o Governo dos Estados Unidos a colaborar numa agenda de cooperação, numa declaração nas redes sociais que assumiu um tom conciliatório após a captura do Presidente Nicolás Maduro pelos EUA.

Rodríguez afirmou que a Venezuela “aspira a viver sem ameaças externas” e que pretende dar prioridade a um caminho de relações equilibradas e respeitosas com os Estados Unidos.

“Uma mensagem da Venezuela para o mundo, e para os Estados Unidos: A Venezuela reafirma o seu compromisso com a paz e a coexistência pacífica. O nosso país aspira a viver sem ameaças externas, num ambiente de respeito e cooperação internacional. Acreditamos que a paz global se constrói começando por garantir a paz dentro de cada nação. Damos prioridade ao avanço para relações internacionais equilibradas e respeitosas entre os Estados Unidos e a Venezuela, e entre a Venezuela e outros países da região, assentes na igualdade soberana e na não-ingerência. Estes princípios orientam a nossa diplomacia com o resto do mundo. Convidamos o Governo dos EUA a colaborar connosco numa agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento partilhado no quadro do direito internacional, de modo a reforçar uma convivência comunitária duradoura", lê-se na declaração partilhada pela Reuters.

Assinada por Delcy Rodríguez, Presidente Interina da República Bolivariana da Venezuela, a missiva diz ainda que "o Presidente Donald Trump, os nossos povos e a nossa região merecem paz e diálogo, não guerra".

"Esta sempre foi a mensagem do Presidente Nicolás Maduro, e é a mensagem de toda a Venezuela neste momento. Esta é a Venezuela em que acredito e à qual dediquei a minha vida. Sonho com uma Venezuela onde todos os bons venezuelanos se possam unir. A Venezuela tem direito à paz, ao desenvolvimento, à soberania e a um futuro.”

A nova posição de Delcy para cooperar com os EUA surge depois de ter criticado o ataque de sábado como uma apropriação ilegal dos recursos nacionais do país.

Rodriguez, que também atua como ministra do petróleo, há muito é considerado o membro mais pragmático do círculo interno de Maduro.

Temas: Delcy Rodríguez Eua Venezuela

