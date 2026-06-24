MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • 25 jun 02:00
Mais sobre o Mundial 2026

Portugal com défice de 0,7% no arranque do ano

Agência Lusa , MM
Há 1h e 1min
Dinheiro (Freepik)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

São dados relativos ao primeiro trimestre do ano, divulgados pelo INE

Portugal arrancou o ano com um défice orçamental de 0,7% do PIB, segundo os dados relativos ao primeiro trimestre divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP no 1.º trimestre de 2026 fixou-se em -510 milhões de euros, correspondendo a -0,7% do PIB, o que compara com 0,0% no período homólogo.", lê-se no destaque do INE.

A receita total cresceu 6%, abaixo do crescimento de 7,9% da despesa total.

Olhando para as componentes da receita, "o crescimento de 5,5% da receita corrente decorre, sobretudo, dos aumentos nas contribuições sociais (7,1%) e nos impostos sobre a produção e importação (4,3%) e, em menor medida, dos acréscimos registados na outra receita corrente (14,4%) e nas vendas (10,7%)".

A receita de capital subiu 29% devido ao aumento de receita do Plano de Recuperação e Resiliência.

Na despesa, verificou-se um crescimento de 6,4% da despesa corrente, "em resultado do aumento da outra despesa corrente (21,4%), dos subsídios (9,7%), do consumo intermédio (7,0%), das remunerações dos empregados (6,7%), dos encargos com prestações sociais (4,6%) e dos encargos com juros (1,1%)".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já a despesa corrente primária, que exclui os juros pagos, aumentou 6,7%, enquanto a despesa de capital subiu 31,2%, em resultado do crescimento do investimento e da outra despesa de capital.

Comparando com o primeiro trimestre de 2025, verificou-se uma diminuição do saldo em contabilidade pública e em contabilidade nacional. O saldo orçamental passou do equilíbrio (0,0%) para um défice.

O INE explica ainda que “devido às medidas de pagamento fracionado de impostos instituídas no código do IVA foi feito um ajustamento na receita de impostos sobre a produção e importação no período em que se gerou a obrigação de pagamento".

No primeiro trimestre deste ano verificou-se também o impacto da implementação das medidas excecionais de diferimento do pagamento de impostos no âmbito das medidas de apoio às zonas afetadas pela declaração de calamidade.

Entre o final de janeiro e o início de março, Portugal sofreu o impacto da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram vítimas mortais e também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Defice INE
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Taxa de poupança das famílias estabiliza em 12,3% no primeiro trimestre

Há 49 min

Portugal com défice de 0,7% no arranque do ano

Há 1h e 1min

BCE acredita que inflação permanecerá em torno dos 3% durante o resto do ano

Ontem às 12:48

Como a China ajudou o mundo inteiro a evitar uma crise petrolífera ainda pior

Ontem às 08:00
Mais Economia

Mais Lidas

Cristiano Ronaldo alcança recorde a que Messi já não chega e ainda passa Eusébio

Ontem às 18:14

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

22 jun, 14:53

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Ontem às 09:34

Jeremy Clarkson, "o homem mais sortudo do mundo", teve cancro na próstata. Agora pede aos homens que larguem a vergonha: "Por favor, por favor, por favor, façam exames"

Ontem às 16:25

Escassez de combustível para aviões ligeiros obriga Rússia a usar gasolina automóvel

Ontem às 12:01

Duas más notícias e uma boa: Portugal já sabe tudo o que precisa de fazer contra a Colômbia

Hoje às 04:59

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Ontem às 12:20

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

Ontem às 17:12

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

22 jun, 21:35

"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves". Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Ontem às 07:00

Jogador profissional em morte cerebral após mergulho no rio Ródano. França já vai em 40 afogamentos

Ontem às 19:29