Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Conselho de Finanças Públicas alerta para riscos de desvio acumulado da despesa líquida

Agência Lusa , CM
Há 16 min
Nazaré da Costa Cabral (António Cotrim/Lusa)

Nesse caso, o CFP adverte que só um saldo orçamental positivo ou próximo do equilíbrio excluirá automaticamente a abertura de um mecanismo que pode dar origem a um Procedimento por Défice Excessivo

O crescimento de 6,4% da despesa líquida apurado para 2025 não implica um procedimento por défice excessivo, mas se o desvio acumulado vier a exceder 0,6% do PIB só um saldo orçamental positivo o evitará, alerta o CFP.

“Em termos prospetivos, caso o desvio cumulativo venha a exceder 0,6% do PIB [Produto Interno Bruto], apenas a manutenção de um saldo orçamental positivo ou próximo do equilíbrio exclui automaticamente a abertura de um mecanismo que pode dar origem a um procedimento relativo aos défices excessivos (PDE)”, lê-se no parecer do Conselho das Finanças Públicas (CFP) relativo ao Relatório Anual de Progresso (RAP) 2026, divulgado esta segunda-feira.

No parecer, o organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral sustenta que a estimativa do Governo de crescimento da despesa líquida em 2025 é “particularmente sensível à quantificação das medidas discricionárias de receita (MDR)”, já que, “ao reduzirem de forma discricionária a receita, estas medidas agravaram a evolução do indicador de despesa líquida”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Assim, se a despesa primária financiada por fundos nacionais antes da contabilização do impacto das MDR - excluindo o cofinanciamento de programas da União Europeia, as componentes cíclicas das prestações de desemprego, bem como medidas pontuais e outras temporárias - registou um crescimento nominal de 5,8% em 2025, o CFP nota que, “de acordo com a informação disponível, a consideração das MDR eleva o crescimento da despesa líquida para 6,4%, acima dos 5% recomendados”.

Ainda assim, e apesar de a taxa de crescimento da despesa líquida apurada para 2025 evidenciar “um desvio face ao compromisso assumido pelo Estado Português”, o CFP nota que tal não implica a abertura de um procedimento relativo aos PDE.

“Em termos cumulativos, tomando como referência o ano‑base de 2023, o CFP apura que a despesa líquida aumentou 19% em 2025, ultrapassando a taxa máxima de crescimento cumulativa de 17,4% acordada com o Conselho da UE [União Europeia]. Este excesso traduz-se num desvio acumulado de 0,5% do PIB, inferior ao limiar máximo acumulado de 0,6% do PIB”, explica.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo nota, a consideração da margem de flexibilidade associada à cláusula de derrogação nacional aplicável ao acréscimo da despesa com defesa” não altera a dimensão do desvio, dado que o peso da despesa com defesa no PIB não se alterou face a 2021”.

A questão coloca-se, portanto, apenas “em termos prospetivos”, caso o desvio cumulativo venha a exceder 0,6% do PIB.

Nesse caso, o CFP adverte que só um saldo orçamental positivo ou próximo do equilíbrio excluirá automaticamente a abertura de um mecanismo que pode dar origem a um PDE.

Temas: Défice excessivo Conselho de Finanças Públicas Despesa líquida Saldo orçamental Pib
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Analistas consultados pelo BCE preveem subida das taxas diretoras em junho

Há 5 min

Conselho de Finanças Públicas alerta para riscos de desvio acumulado da despesa líquida

Há 16 min

Dívida pública sobe para 91% do PIB no 1.º trimestre

Há 2h e 14min
06:38

"Para se fazer medidas direcionadas às famílias é primeiro preciso saber qual é o verdadeiro impacto do conflito"

Há 2h e 17min
Mais Economia

Mais Lidas

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

Ontem às 12:01

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24

Brian May impedido de plantar narcisos por motivos de segurança

2 mai, 20:36

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Floresta: Portugal vai buscar insetos ao outro lado do mundo para salvar 3.000 milhões de euros por ano de exportações

2 mai, 14:21

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

Ontem às 17:00

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

2 mai, 18:45

"Parece semiapocalíptico": o que um centro comercial quase vazio em Moscovo revela sobre a economia russa

2 mai, 19:35

Dois militares norte-americanos desaparecem durante exercício militar em Marrocos

Ontem às 15:04

Seguro promulga lei da nacionalidade, mas deixa recado sobre 'marcas ideológicas do momento'

Ontem às 21:54

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00