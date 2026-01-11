Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

Agência Lusa , WL
Há 3h e 4min
Ursula von der Leyen (AP)

Há oito países que deverão ter 'luz verde' aos planos apresentados

A Comissão Europeia vai aprovar, na quarta-feira, o plano para Portugal aceder a 5,8 mil milhões de euros em empréstimos a condições favoráveis para investir em capacidades de defesa.

“Propusemos o SAFE [Instrumento de Ação para a Segurança da Europa], a nossa iniciativa de aquisição conjunta, há menos de um ano, e […] temos agora os planos dos Estados-membros. Planeamos aprovar metade deles já esta semana”, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em declarações a um pequeno grupo de jornalistas em Bruxelas, incluindo a Lusa.

Fontes europeias indicaram à Lusa que em causa estão oito países, de 18 candidatos, cujos planos deverão ter ‘luz verde’ na próxima quarta-feira, sendo eles Portugal, Roménia, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha e Croácia.

