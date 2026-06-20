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Defesa Civil do Brasil foi alvo de “provável ciberataque”

Agência Lusa , NM
Há 42 min
Bandeira do Brasil (GettyImages)
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Vários brasileiros relataram nas redes sociais como foram acordados pelo som alto de um alarme nos telemóveis

A Defesa Civil do Brasil anunciou este domingo que o seu sistema de alerta foi desativado na sequência de “uma intrusão” que desencadeou o envio de mensagens falsas para telemóveis, “num provável” ciberataque.

“A mensagem divulgada era do tipo ‘Alerta extremo’ e continha a palavra ‘misantropia’, que significa ódio à humanidade. Trata-se provavelmente de um ataque de piratas informáticos”, declararam as autoridades em comunicado.

Vários brasileiros relataram nas redes sociais como foram acordados pelo som alto de um alarme nos telemóveis.

A mensagem foi enviado para várias regiões do país, “controlado à distância por uma pessoa externa ao sistema nacional de proteção civil”, indicaram.

As autoridades brasileiras anunciaram ter tomado medidas para restabelecer, o mais rapidamente possível, este sistema de alerta que, entre outras coisas, avisa a população sobre riscos naturais.

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Temas: Defesa Civil do Brasil Ciberataque Brasil
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