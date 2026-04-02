Cabaz alimentar sobe para novo máximo

Agência Lusa , AM
2 abr, 12:26
Carrinho de compras

Desde o início do ano, comprar este cabaz de alimentos passou a custar mais 13,17 euros

O cabaz essencial de 63 produtos, monitorizado pela Deco PROteste, atingiu esta semana um novo máximo de 254,99 euros, mais 0,60 euros relativamente à semana anterior.

“O cabaz alimentar monitorizado pela DECO PROteste custa esta semana 254,99 euros, o que representa um aumento ligeiro de 0,60 euros face à semana anterior. Ainda assim, este aumento representa novamente o valor mais alto desde que a organização de defesa do consumidor iniciou esta análise, em 2022”, indicou, em comunicado.

Desde o início do ano, comprar este cabaz de alimentos passou a custar mais 13,17 euros.

Já há um ano, a mesma compra custava menos 16,49 euros, enquanto no início de 2022 era possível gastar menos 67,29 euros.

A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

Entre 25 de março e 01 de abril, os produtos cujo preço mais aumentou foram o carapau (29%), tomate chucha (24%) e a couve-flor (17%).

Desde 05 de janeiro de 2022, quando a Deco começou a fazer esta monitorização, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (124%), a couve-coração (109%) e os ovos (84%).

Temas: Deco Deco Proteste Cabaz alimentar

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