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DECO pede compensações e medidas urgentes após cortes de água em Almada

Agência Lusa
Há 27 min
Manifestação em Almada (LUSA/JOSÉ SENA GOULÃO)
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Esta noite, mais seis localidades vão ter corte total da água no concelho

A associação de defesa do consumidor DECO defendeu esta quinta-feira a necessidade de medidas urgentes para garantir abastecimento público de água em Almada e a atribuição de compensações, como a isenção da tarifa do lixo para os consumidores afetados.

Em comunicado, a DECO defende que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Câmara de Almada devem disponibilizar informação prévia sobre a calendarização dos cortes no fornecimento de água e dar prioridade ao abastecimento público a hospitais, lares, estruturas residenciais para idosos e outros equipamentos sociais e de saúde.

Entre outras medidas, a associação defende também a isenção da tarifa fixa nas faturas relativas aos períodos e zonas em que ocorreram cortes no abastecimento de água e o alargamento dos prazos de pagamento, sem juros de mora e com possibilidade de pagamento faseado.

A suspensão de cortes de fornecimento por falta de pagamento relativamente a faturas objeto de reclamação e a aplicação das compensações previstas no Regulamento da Qualidade de Serviço aos utilizadores cujo nível de serviço contratado não tenha sido cumprido, são outras medidas preconizadas pela DECO.

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Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica.

No comunicado, a associação lembra ainda que os SMAS de Almada ativaram um plano de contingência para recuperar os níveis dos reservatórios, medida que implicou já a suspensão do fornecimento de água em 15 localidades do concelho.

Esta noite, mais seis localidades vão ter corte total da água.

A presidente da Câmara Municipal de Almada decretou na quarta-feira a situação de alerta no município, na sequência das falhas no abastecimento de água no concelho.

Também na quarta-feira, ao final do dia, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto contra a falta de água na Costa da Caparica em que exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da autarca, Inês de Medeiros (PS).

“Inês para a rua, Almada não e tua”, foi uma das muitas palavras de ordem dirigidas à presidente da Câmara, que os manifestantes responsabilizam pela falta de água no concelho de Almada, no distrito de Setúbal.

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Temas: DECO Água Almada Cortes de água
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