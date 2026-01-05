Prestação da casa sobe este mês para créditos com Euribor a 3 e 6 meses

Agência Lusa , AM
5 jan, 12:46
Imobiliário (Associated Press)

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito

O novo ano arranca com a prestação da casa a subir para créditos com taxa variável a três e seis meses, a maioria dos contratos de empréstimos à habitação em Portugal, segundo a simulação da Deco Proteste.

Já os créditos com taxa variável a 12 meses que sejam revistos neste mês de janeiro têm uma descida, uma vez que a Euribor neste prazo está mais baixa do que há um ano.

As simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um ‘spread’ (margem de lucro comercial) de 1%.

Baseando-se nestas condições, um contrato de crédito com indexante de Euribor a 12 meses passa a pagar ao banco uma prestação de 654,29 euros a partir deste mês de janeiro, menos 13,93 euros face ao valor pago desde a última revisão, em janeiro de 2025.

Já nos créditos indexados à euribor a três e seis meses a prestação aumenta.

Um cliente com um crédito nas mesmas condições mas tendo por referência a Euribor a seis meses vê a sua prestação subir para 643,87 euros, mais 7,41 euros em relação ao que pagava desde a última revisão, em julho.

No caso de um crédito indexado à Euribor a três meses, a prestação é agora de 636,46 euros, mais 1,87 euros face à ultima revisão, em outubro.

Na prestação com Euribor a 12 meses, o valor diminui este mês pois a média mensal desta taxa Euribor foi menor em dezembro de 2025 do que um ano antes (2,268% face a 2,436%). As prestações indexadas à Euribor a três e seis meses sobem, pois a Euribor nestes prazos subiu ligeiramente em dezembro (para 2,050% e 2,141%, respetivamente) face aos meses comparáveis.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

Segundo dados do Banco de Portugal, em outubro passado, 38,5% dos contratos de crédito à habitação a taxa variável estavam indexados à Euribor a seis meses e 25% indexados à Euribor três meses. A Euribor a 12 meses era o indexante de 31,75% destes créditos.

