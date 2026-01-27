Ventura contra Seguro: quem ganhou o debate da 1.ª volta? Veja as notas de todos os comentadores

Há 28 min
Debate da 1ª volta das eleições presidenciais, a 17 de novembro de 2025: António José Seguro e André Ventura na TVI, moderados por José Alberto Carvalho. Foto Rui Valido

Houve quase unanimidade na primeira volta. Na véspera do debate televisivo da segunda volta das Presidenciais, recordamos as notas do primeiro confronto entre André Ventura e António José Seguro

Foi o primeiro de 28 debates na primeira volta, será o único debate da segunda volta. André Ventura e António José Seguro confrontam-se esta terça-feira à noite, num debate que pode acompanhar na CNN Portugal e na TVI. 

O primeiro debate, realizado a 17 de novembro de 2025, foi moldado por circunstâncias diferentes. Começando pelo facto de estarem onze candidatos na compita.

A vitória foi (quase) em absoluto atribuída a António José Seguro: compiladas 17 notas atribuídas por 16 comentadores de cinco meios de comunicação social (Helena Matos votou em dois meios), Seguro venceu em quatro meios e empatou num (SIC Notícias) e teve nota mais elevada que Ventura em 14 comentadores, com dois empates e apenas uma derrota para Ventura (atribuída por Paulo Baldaia).

Veja todas as notas no gráfico:

  

