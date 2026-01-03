Nicolás Maduro desafiou os seus inimigos durante anos. Até agora

3 jan, 23:39

Tudo mudou na madrugada de sábado, quando Maduro e a sua mulher foram arrastados do seu quarto por soldados dos Estados Unidos e colocados num avião para fora da Venezuela

Nicolás Maduro acreditava que o seu antecessor e pai político, o falecido Hugo Chávez, lhe aparecia sob a forma de um pequeno pássaro e de uma borboleta. Também achava que celebrar o Natal dois meses mais cedo - por decreto presidencial - ajudaria a “levantar o ânimo dos venezuelanos”.

Confundiu “gremlin” com “grinch”, inventou palavras em espanhol e cometeu frequentemente um deslize linguístico atrás do outro. As suas decisões e declarações eram vistas como tão excêntricas que muitos venezuelanos e latino-americanos têm um nome para elas: “maduradas”.

No entanto, provou durante anos que subestimá-lo pode ser um erro para os seus críticos.

Mas tudo isso mudou na madrugada de sábado, quando Maduro e a sua mulher foram arrastados do seu quarto por soldados dos Estados Unidos e colocados num avião para fora da Venezuela.

A operação dos Estados Unidos pôs fim a 12 anos de governo de Maduro, que viu a Venezuela perder milhões de habitantes, 72% da sua economia, legitimidade democrática aos olhos de grande parte do mundo e muitos dos seus mais importantes aliados internacionais.

O "filho de Chávez"

A troça em relação a Maduro já existia mesmo antes de ele tomar posse como presidente da Venezuela em 2013. Nessa altura, era apenas um entre vários potenciais sucessores de Chávez, doente de cancro, apesar de ter sido ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-presidente. Maduro tinha apenas um apoio minoritário dos seguidores do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), e o seu círculo, segundo relatos, estava em forte tensão com os apoiantes do influente Diosdado Cabello, então presidente da Assembleia Nacional, por ser o escolhido num país dominado pela incerteza.

Mas, abatido pela doença, no início de dezembro de 2012, Chávez pôs fim às disputas internas e abençoou inequivocamente Maduro para liderar o chavismo e a Venezuela. O “filho de Chávez” inaugurou então um governo em que, ano após ano, desafiou as críticas ao seu sistema eleitoral, os protestos, as sanções, os mandados de prisão, as possíveis rebeliões, o isolamento internacional e as especulações sobre o seu futuro.

O próprio Maduro diz não saber porque é que Chávez o escolheu entre vários candidatos, porque nunca aspirou a “ser presidente”. “Mas ele estava a preparar-me”, disse pouco depois da morte de Chávez.

O presidente venezuelano Hugo Chávez dá a sua primeira conferência de imprensa após vencer as eleições nacionais em 9 de outubro de 2012, em Caracas, Venezuela. Gregorio Marrero/LatinContent/Getty Images

Filho de um ativista político de um partido tradicional venezuelano, Maduro começou a preparar-se muito cedo. Enquanto estudante, aderiu à Liga Socialista e começou a trabalhar como motorista no Metro de Caracas.

O seu ativismo levou-o a tornar-se dirigente sindical, de onde saltou para a política. A atividade sindical e política permitiu-lhe conhecer duas pessoas decisivas na sua vida: Cilia Flores e Chávez.

Flores era uma jovem advogada, e Maduro era um líder sindical em ascensão. Ela foi uma das defensoras legais de Chávez durante a tentativa de golpe de 1992. Flores e Maduro visitaram-no na prisão de Yare.

Começou o caminho do amor, da política e da lealdade. Flores tornou-se parceira de Maduro e, eventualmente, a primeira mulher a liderar a Assembleia Nacional e a pessoa que muitos hoje veem como o “poder por trás do trono”, disse à CNN Carmen Arteaga, doutorada em Ciência Política e professora da Universidade Simón Bolívar. E ele tornou-se o “filho de Chávez”.

Os mistérios do apoio cubano

Quando Chávez foi eleito presidente em 1999, Maduro entrou para a Assembleia Nacional. À medida que o então presidente ganhou poder dentro e fora da Venezuela, Maduro subiu na hierarquia, primeiro na Assembleia Nacional e depois no governo como “um bom segundo, sempre obediente”, descreveu à CNN Ronal Rodríguez, investigador do Observatório da Venezuela na Universidad del Rosario, na Colômbia.

"Maduro sempre foi um líder subestimado. Havia muitos sucessores possíveis quando Chávez adoeceu. Mas nenhum conseguiu o que ele conseguiu: por um lado, o apoio cubano e, por outro, a distribuição de poder dentro do chavismo", observou Rodríguez.

A relação de Maduro com Cuba estende-se por décadas e tem várias formas e mistérios. Uma das poucas biografias não autorizadas de Maduro - “De Verde a Maduro: el sucesor de Hugo Chávez” (um jogo de palavras, já que ‘maduro’ também significa maduro; "De verde a Maduro: O Sucessor de Hugo Chávez") - diz que o atual presidente pode ter sido formado em política revolucionária na ilha durante a sua juventude.

Nem ele nem as biografias oficiais mencionam essa alegada experiência. Mas Maduro construiu, primeiro com o governo de Fidel e Raúl Castro, e depois com Miguel Díaz-Canel, um vínculo que está entre os mais importantes para a Venezuela de hoje. E que, segundo antigos funcionários da primeira administração de Trump, foi decisivo para o presidente antecipar e conter, através dos serviços de segurança cubanos, a revolta da oposição de abril de 2019, entre outras coisas.

Maduro aprofundou os laços com os Castro quando se tornou ministro dos Negócios Estrangeiros de Chávez, em 2006, e tornou-se um “ator-chave” em 2011, quando o então presidente adoeceu e viajou para Cuba para receber tratamento. A partir daí, ele foi o elo fundamental na gestão da relação estratégica entre os Castro e o chavismo.

Essa relação ajudou Maduro a reforçar a sua posição para ser o sucessor de Chávez, que tinha o carisma e a influência que nenhum dos seus potenciais herdeiros possuía. E também para alimentar uma narrativa aperfeiçoada primeiro por Fidel Castro e depois pelo próprio Chávez - ambos líderes da esquerda latino-americana. Era uma narrativa anti-imperialista e anti-americana, amplificada por alianças geopolíticas com rivais históricos dos EUA.

O início do ciclo sempre renovado

Maduro apoiou-se nessa epopeia desde o início da sua primeira administração. O “filho de Chávez” recebeu a sua bênção, mas não todos os seus votos. Nas eleições de abril de 2013 para escolher o sucessor do falecido presidente, o candidato chavista derrotou o líder da oposição Henrique Capriles por apenas 1,59% dos votos. Seis meses antes, nas eleições presidenciais de outubro de 2012, Chávez tinha vencido Capriles por uma margem de 9,5%.

Suspeitando há anos da transparência eleitoral do governo, Capriles e a oposição recusaram-se a aceitar os resultados. Até o próprio chavismo, através de Cabello, mostrou a Maduro a sua insatisfação com o resultado e apelou à autocrítica.

Maduro respondeu que se tratava de uma vitória “legal, justa e constitucional” e celebrou a continuidade do chavismo no poder.

Mas aí começou o padrão que melhor definiu o autoproclamado defensor da “democracia popular e revolucionária” durante todo o seu mandato: eleições contestadas, oposição nas ruas, alegações de repressão e perseguição da dissidência e distribuição de benefícios dentro do chavismo para evitar desafios internos e manter o poder. Fora da Venezuela, o “modelo Maduro” contou com o apoio e o know-how dos tradicionais adversários dos EUA: China, Rússia e Irão.

A partir de 2013, todas as eleições nacionais foram envoltas em dúvidas e controvérsias entre a oposição venezuelana, as organizações internacionais e até os governos aliados: as eleições constitucionais de 2017, as eleições legislativas de 2020 e as eleições presidenciais de 2018 e 2024. As eleições parlamentares de 2015 foram, de facto, ganhas pela oposição, mas o chavismo usou manobras políticas para neutralizar essa vitória. As eleições foram repetidamente seguidas de contestações e marchas da oposição e, tal como documentado pelas Nações Unidas nos seus relatórios, de repressão e morte.

Maduro defendeu estes processos como “transparentes” e o seu sistema eleitoral como “fiável”. Resistiu, cerrou o punho e superou os desafios, mesmo quando muitos pensavam que não o conseguiria. Isso aconteceu, mais do que nunca, em 2024, quando nem mesmo a Colômbia e o Brasil, governados pelos presidentes de esquerda Gustavo Petro e Lula da Silva, reconheceram os resultados das eleições em que Maduro supostamente derrotou a oposição de Edmundo González Urrutia e María Corina Machado e conseguiu a sua segunda reeleição.

O alto custo para os venezuelanos

Para os venezuelanos, o preço do método de sobrevivência de Maduro foi alto e medido em vidas, exílio e pobreza. Desde 2017, várias agências da ONU e o Tribunal Penal Internacional (TPI) têm sido encarregados de enumerar esse custo, às vezes até com a colaboração do próprio governo venezuelano, na tentativa de afastar o espetro de um mandado de prisão internacional para Maduro por crimes contra a humanidade.

Ano após ano, os relatórios descrevem um aumento das violações dos direitos humanos, “coordenadas de acordo com as políticas do Estado e parte de um curso de conduta que é generalizado e sistemático, constituindo assim crimes contra a humanidade”, como observado num relatório da missão da ONU de 2020. “A missão encontrou motivos razoáveis para acreditar que as autoridades e as forças de segurança planearam e executaram violações dos direitos humanos em grande escala desde 2014.”

“As provas obtidas pela missão durante este ciclo de investigação confirmam que o crime de perseguição com base em motivos políticos continua a ser cometido na Venezuela, sem que nenhuma autoridade nacional mostre vontade de prevenir, processar ou punir as graves violações dos direitos humanos que constituem este crime internacional”, concluiu Marta Valiñas, relatora do relatório.

Força excessiva, detenções arbitrárias de manifestantes e líderes da oposição, violência sexual, tortura, execuções extrajudiciais - tudo isso estava presente, de acordo com os relatórios da ONU, no manual de Maduro para gerir a dissidência.

Em resposta a cada acusação ou investigação internacional, Maduro e o seu governo recorreram, como fizeram desde o início, à conhecida narrativa anti-imperialista. “É muito preocupante que a alta comissária ceda às pressões de atores antivenezuelanos e faça declarações tendenciosas e inverídicas, apresentando especulações ideologizadas como fatos”, respondeu o governo de Maduro em 2021 a Michelle Bachelet, então Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos.

Bachelet foi a primeira presidente socialista do Chile desde o retorno da democracia ao país. O confronto de Maduro com Bachelet, então diplomata da ONU, foi um sinal de que o governo venezuelano também começava a perder o apoio da esquerda latino-americana.

Má gestão, economia de guerra, êxodo e sanções

A narrativa da cruzada antiamericana foi também utilizada por Maduro e pelo seu governo para justificar os terríveis números económicos da Venezuela.

Esses números, típicos de economias de guerra de outros países, expõem de forma gritante a fraca gestão de um Maduro que conseguiu fazer com que a Venezuela começasse a crescer apenas em 2021, oito anos depois de assumir o poder. Atualmente, a economia venezuelana é 28% do que era em 2013, de acordo com o FMI.

Um homem segura um saco de compras em frente a uma loja que exibe cartazes com preços em dólares no mercado municipal Quinta Crespo, em Caracas, no dia 13 de novembro. FEDERICO PARRA/AFP/AFP via Getty Images

Por detrás deste colapso está o declínio da principal fonte de rendimento da Venezuela nos últimos 50 anos: o petróleo. Alvo de lutas pelo poder, disputas chavistas e falta de investimento, a PDVSA, empresa que controla a produção e comercialização do petróleo, entrou em colapso. A queda generalizada dos preços do petróleo desde 2014 também não ajudou. Atualmente, as receitas da exportação de petróleo são apenas 20% do que eram em 2013, de acordo com dados da OPEP+.

Maduro e o seu governo culparam e continuam a culpar as sanções dos EUA pelo colapso económico. Mas foi apenas em 2019 que a administração Trump impôs sanções à PDVSA; até então, as medidas tinham como objetivo punir Maduro e os seus funcionários individualmente.

Ao contrário do que aconteceu noutros países, a má gestão económica não alterou o controlo de Maduro sobre a Venezuela. Mas alterou a composição do país. Esmagados pela repressão e pela pobreza, que no seu pior momento afetou 90% da população, milhões de venezuelanos optaram por partir para destinos onde o futuro parecia possível. O êxodo da Venezuela, juntamente com o da Síria, está entre as maiores crises de deslocação a nível mundial: quase oito milhões de venezuelanos vivem agora noutros países.

A chave para o "modelo Maduro" de sobrevivência

A Venezuela de Maduro é uma sucessão de crises que forçaram os venezuelanos ao exílio, mas, ao mesmo tempo, fortaleceram o presidente, que culpou as sanções pelo êxodo. “Maduro é mais hábil do que a maioria das pessoas pensa; ele sempre soube tirar proveito das circunstâncias e reverter as crises”, diz Rodríguez.

Para isso, Maduro começou a construir, logo no início do seu governo, uma relação de forças em que ele se tornou o fiador. Essencial neste mapa foram, desde o início, as Forças Armadas, um sector com o qual Maduro tinha pouca relação antes de ser indicado por Chávez.

"Uma vez alguém me explicou isto: com Chávez, os militares achavam que tinham de lhe agradecer a proeminência que tinham. Com Maduro, é o contrário. Ele tem de agradecer aos militares e fazer-lhes concessões como cargos ou sectores económicos inteiros, para que eles o tolerem. Ele transformou a Venezuela numa confederação em que ele é o gerente", explicou à CNN o académico do Amherst College, Javier Corrales.

Também foram fundamentais nesse esquema de partilha de poder, que Corrales compara ao que os Castro impuseram em Cuba, os líderes chavistas mais antigos, como Cabello ou o agora desonrado Rafael Ramírez, ex-presidente da PDVSA, entre outros cargos, ou Tareck el-Aissami, ex-vice-presidente do país.

Mas, como em qualquer regime de poder fechado, alguns sucumbiram, sob alegações de suposta corrupção, e foram para o exílio ou acabaram na prisão. Muitos outros continuaram e hoje fazem parte não só da balança do poder e da gestão económica, mas também das investigações da justiça internacional sobre alegados crimes contra a humanidade.

Maduro distribuiu poder, dinheiro e responsabilidades e, ao fazê-lo, assegurou a sua sobrevivência.

Na “confederação” de atores que dominam a Venezuela de Maduro, desempenham também um papel central os grupos paramilitares que, segundo a ONU, participaram no ciclo de repressão da oposição durante a agitação social mais intensa dos últimos anos. Os “colectivos” foram também um instrumento fundamental para o equilíbrio de poder de Maduro e para o seu futuro.

"São um sector altamente armado. São os xerifes do regime. E eles têm muito a perder se o governo cair", sublinhou Corrales.

A intensa relação com os EUA

Antigos funcionários de Trump e Biden partilham a avaliação de Corrales. Há tantos atores legais e supostamente ilegais envolvidos no governo de Maduro, tantos interesses em jogo, que a saída repentina do presidente poderia desencadear o caos e um drama ainda pior do que o que tem corroído a Venezuela há anos.

Quase treze anos depois de Chávez o ter proclamado seu escolhido, a segunda administração de Trump parecia determinada a fazer dele o último. A política americana de enfraquecimento de Maduro foi tão intensa quanto a retórica antiamericana do homem forte venezuelano.

A pressão norte-americana estendeu-se por várias administrações e incluiu sanções económicas, mandados de detenção exorbitantes, detenção de familiares por alegadas ligações ao narcotráfico, detenção e libertação do alegado “homem da frente”, concessão e cancelamento de licenças petrolíferas, diálogo direto e conversações secretas e até um plano para permitir eleições livres, justas e transparentes que conduziram, em 2024, a eleições em que a oposição liderada por Machado surpreendeu o mundo.

Durante anos, nada funcionou, nem as ameaças nem o diálogo com um Maduro que também se revelou um especialista em empatar e atrasar negociações.

No final, foi necessária uma intervenção militar dos EUA para finalmente quebrar o controlo de Maduro sobre o poder.