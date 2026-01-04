Por dentro da operação: como os EUA entraram numa fortaleza e capturaram Nicolás Maduro

4 jan, 07:00

Era como ver televisão.

Aconchegado numa sala isolada por cortinas em Mar-a-Lago, à volta de ecrãs montados para seu prazer - incluindo, de acordo com fotografias divulgadas pela Casa Branca, uma transmissão em direto de mensagens das redes sociais no X - o presidente Donald Trump assistiu e ouviu enquanto soldados altamente treinados da Força Delta americana invadiam a casa de Nicolás Maduro em Caracas, onde o líder venezuelano dormia ao lado da mulher.

Maduro foi rapidamente arrastado sob custódia enquanto tentava fugir para o seu quarto seguro reforçado com grades de aço.

Foi o culminar dramático de uma campanha que durou meses e cujo objetivo final era claro para os envolvidos no seu planeamento: destituir Maduro do poder. Trump, que em alguns momentos expressou dúvidas sobre as potenciais consequências não intencionais e as hipóteses de os EUA serem arrastados para uma guerra prolongada, pôs de lado quaisquer reservas e deu luz verde à operação nos dias anteriores ao Natal.

Só mais de uma semana depois é que o tempo melhorou e as condições estavam reunidas para a missão fortemente vigiada. Às 22:46 ET (horário do leste dos EUA), depois de umas compras de mármore e ónix e de jantar no pátio de Mar-a-Lago, o presidente deu o sinal verde final.

“Boa sorte”, disse Trump ao grupo de responsáveis pela segurança nacional que se tinham reunido no seu clube privado dourado no sul da Florida, “e que Deus os acompanhe".

Os helicópteros americanos não tardaram a sobrevoar o mar, 30 metros acima da água escura, em direção a Caracas. Algumas horas mais tarde, Maduro estava sob custódia dos EUA, algemado, vestido com calças de fato de treino cinzentas e usando óculos de proteção, de acordo com uma fotografia que Trump publicou na Truth Social no sábado de manhã.

Fotografia publicada pelo presidente Donald Trump na plataforma social Truth Social mostra Nicolás Maduro sob custódia dos EUA. Donald Trump/Truth Social

Trump declarou no sábado que os Estados Unidos iriam agora “governar” o país por um futuro indeterminado, oferecendo poucos detalhes e afirmando que não tinha medo de “tropas no terreno”.

Para um presidente cujo movimento político foi alimentado, em parte, por ressentimentos de duas décadas de sangrenta intervenção externa americana, foi uma reviravolta notável. O presidente não se preocupou muito com o trabalho que pode vir a ter pela frente, concentrando-se em obter acesso às vastas reservas de petróleo da Venezuela e recusando-se repetidamente a excluir uma presença militar mais robusta dos EUA se os aliados de Maduro se recusarem a ceder o poder.

Nas horas que se seguiram ao ataque, fontes de Washington, incluindo funcionários do Congresso e aliados do presidente, manifestaram em privado a sua preocupação com as consequências a longo prazo da ação - tanto em termos da segurança nacional dos EUA como das potenciais consequências políticas para um presidente com baixos índices de aprovação, cuja base eleitoral tem mostrado pouco apetite pela intervenção americana no estrangeiro.

Um ataque em preparação há meses

Ao lado de Trump esta semana na Florida estiveram os principais arquitetos da campanha de pressão sobre Maduro, o secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro sénior Stephen Miller, que foram vistos a jantar com o presidente horas antes do início da operação. Juntaram-se novamente a ele quando proclamou a vitória no sábado.

Os preparativos para a incursão começaram em meados de dezembro, disseram à CNN fontes familiarizadas com os planos. Mas a visão tinha sido plantada meses antes. Mesmo antes do primeiro ataque militar dos EUA a um suposto barco venezuelano que transportava droga, no início de setembro, o plano para retirar Maduro do poder já estava em marcha.

Fotografia publicada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na plataforma social Truth Social, parece mostrar as operações para o ataque na Venezuela. Donald Trump/Truth Social

Enquanto os EUA aumentavam visivelmente a sua presença militar nas Caraíbas, deslocando navios de guerra e outros equipamentos para a região, outra mobilização estava a acontecer em segredo. Em agosto, a CIA instalou secretamente uma pequena equipa dentro da Venezuela para seguir os padrões, localizações e movimentos de Maduro, o que ajudou a reforçar a operação de sábado quanto ao seu paradeiro exato, incluindo onde estaria a dormir, disseram à CNN fontes familiarizadas com os planos.

A equipa descobriu “como ele se movia, onde vivia, para onde viajava, o que comia, o que vestia, quais eram os seus animais de estimação”, disse no sábado o general Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto.

Os ativos incluíam uma fonte da CIA operando dentro do governo venezuelano que ajudou os Estados Unidos a rastrear a localização e os movimentos de Maduro antes de sua captura, segundo uma fonte informada sobre a operação à CNN.

A cronologia detalhada e a revelação de que uma equipa da CIA tem estado a operar dentro da Venezuela há tanto tempo lança uma nova luz sobre a campanha de pressão da administração sobre Maduro nos últimos meses, mesmo quando altos funcionários declararam publicamente que o seu objetivo não era a mudança de regime.

No sábado, vários membros democratas do Congresso acusaram Rubio e Hegseth de mentir aos legisladores durante uma reunião no Senado no mês passado.

O senador Andy Kim, de Nova Jérsia, escreveu num post no X que "os secretários Rubio e Hegseth olharam todos os senadores nos olhos há algumas semanas e disseram que não se tratava de mudança de regime". "Eu não confiava neles na altura e vemos agora que mentiram descaradamente ao Congresso."

Em outubro, Trump disse que autorizou a CIA a operar dentro da Venezuela para reprimir os fluxos ilegais de migrantes e drogas da nação sul-americana. A CIA recusou-se a comentar.

Praticamente um ultimato

No final do mês passado, a CIA realizou um ataque de drones contra uma instalação portuária na costa da Venezuela, disseram fontes familiarizadas com o assunto à CNN, marcando o primeiro ataque conhecido dos EUA dentro daquele país. O ataque teve como alvo uma doca remota na costa venezuelana que o governo dos EUA acreditava estar a ser usada pelo cartel venezuelano Tren de Aragua para armazenar drogas e transportá-las para barcos para embarque, disseram as fontes.

Ninguém estava presente nas instalações no momento em que foram atingidas, portanto não houve vítimas, de acordo com as fontes.

Apesar dos planos que estão a ser elaborados para destituir Maduro, muitos funcionários da Casa Branca mantiveram a esperança nas últimas semanas de que o presidente venezuelano renunciaria voluntariamente, disseram dois altos funcionários da Casa Branca à CNN.

Durante um telefonema entre Trump e Maduro em novembro, o presidente americano enfatizou repetidamente ao líder venezuelano que “seria do seu interesse” renunciar e deixar o país, disse um funcionário, chamando a conversa de “praticamente um ultimato”.

Donald Trump e Marco Rubio (EPA/Lusa)

“Quero ser claro sobre uma coisa: Nicolás Maduro teve várias oportunidades para evitar isto”, disse Rubio no sábado. “Recebeu múltiplas ofertas, muito, muito, muito generosas, e preferiu agir como um homem selvagem, preferiu brincar, e o resultado é o que vimos esta noite.”

Ainda no início de dezembro, a administração acreditava que estava a começar a ver fissuras no sistema de apoio de Maduro, disse um dos funcionários à CNN. Com o passar do tempo, no entanto, essa crença começou a dissipar-se e o planeamento da operação começou.

Depois de Trump dar o sinal verde no final de dezembro, a operação foi interrompida por vários fatores, incluindo o clima na Venezuela e a decisão do presidente de atacar a Nigéria no Natal, indicou um funcionário.

Condições para um ataque

Caine disse no sábado que a “Operação Absolute Resolve” [Operação Resolução Absoluta] foi o culminar de “meses” de planeamento e ensaios que envolveram 150 aviões e pessoal das forças armadas e dos serviços secretos.

As tropas selecionadas para participar tiveram então de esperar pelas condições ideais e estiveram de prevenção durante os feriados, uma vez que o mau tempo atrasou a operação.

“Na noite passada o tempo melhorou o suficiente, abrindo um caminho que apenas os aviadores mais habilidosos do mundo poderiam manobrar”, sublinhou Caine.

Assim que Trump deu o sinal verde pouco antes das 23:00, aeronaves militares dos EUA começaram a descolar de 20 bases no Hemisfério Ocidental. Essas aeronaves fariam ataques de precisão a alvos terrestres venezuelanos, como sistemas de defesa aérea, e dariam cobertura aos helicópteros que transportariam a equipa de extração para Caracas. Os EUA também utilizaram táticas de guerra cibernética para ajudar a abrir caminho para as suas equipas que operam no céu e em terra, disse Caine.

Os helicópteros com a equipa de extração chegaram ao complexo de Maduro às 02:00 da manhã, hora local de Caracas, disse o general. Ao chegarem, os helicópteros foram atacados e um deles foi atingido, mas permaneceu no ar. Os EUA responderam com fogo, acrescentou Caine.

“À medida que a operação se desenrolava no complexo, as nossas equipas de inteligência aérea e terrestre forneciam atualizações em tempo real às forças terrestres, garantindo pudessem navegar com segurança no ambiente complexo sem riscos desnecessários”, descreveu.

Caine disse que Maduro e a sua mulher “se renderam” aos militares americanos antes de serem levados de avião para fora do país. Maduro e Flores foram colocados a bordo do USS Iwo Jima, que fez escala na base militar dos EUA na Baía de Guantánamo, segundo duas fontes familiarizadas com os planos à CNN.

A base, às vezes chamada de “Gitmo”, fica no sudeste de Cuba e abriga o famoso campo de detenção. De lá Maduro e a mulher foram transferidos para um avião, que pousou na Base da Guarda Nacional Aérea de Stewart, em Nova Iorque, na noite de sábado.

Na Venezuela, as pessoas não sabiam como reagir.

Muitas ruas de Caracas, onde o cheiro a pólvora ainda se fazia sentir, pareciam desertas na madrugada de sábado. Algumas pessoas que saíram em busca de bens de primeira necessidade, como fraldas, descobriram que a maioria dos estabelecimentos comerciais estava fechada, incluindo farmácias, supermercados e postos de gasolina.

A velocidade, a violência

Trump, passando longas férias no sul da Florida, deu poucas indicações de que estava a planear uma das ações mais consequentes de qualquer uma das suas presidências. Em vez disso, seguiu o seu ritmo habitual: dias no campo de golfe, jantares no pátio de Mar-a-Lago e uma gala de Ano Novo que contou com a atuação de Vanilla Ice.

Nas horas que antecederam a autorização final, o presidente reuniu-se no seu clube de golfe com o vice-presidente JD Vance para discutir os ataques, mas Vance regressou a casa, em Cincinnati, após o início da operação. Vance participou em várias reuniões noturnas, através de videoconferência, com os principais responsáveis pela segurança nacional antes do início da operação.

Um porta-voz de Vance disse que a equipa de segurança nacional de Trump “estava preocupada com o facto de uma deslocação noturna do vice-presidente, enquanto a operação estava a decorrer, poder alertar os venezuelanos”.

Trump, entretanto, assistiu à complexa captura em tempo real a partir de uma sala em Mar-a-Lago, ao lado de generais militares.

“Se tivessem visto o que aconteceu, quer dizer, eu assisti literalmente, como se estivesse a ver um programa de televisão”, disse mais tarde em entrevista telefónica à Fox News.

O presidente Donald Trump, ao lado do seu principal assessor Stephen Miller, do secretário de Estado Marco Rubio e do secretário da Defesa Pete Hegseth, fala aos jornalistas na sua residência de Mar-a-Lago em Palm Beach, Florida, a 3 de janeiro de 2026. Jim Watson/AFP/Getty Images

"Se tivessem visto a velocidade, a violência... foi algo incrível, um trabalho espantoso que estas pessoas fizeram. Ninguém mais poderia ter feito algo assim", acrescentou Trump.

Trump teve muito menos a dizer sobre a forma como os EUA poderiam “governar” a Venezuela, oferecendo alusões vagas a um “grupo” que governaria os 31 milhões de pessoas que vivem no país. E, embora parecesse confiante de que a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez iria “fazer o [que os EUA considerassem] necessário para tornar a Venezuela grande de novo”, Rodríguez veio a público duas horas depois para insistir que o seu país tinha sido “selvaticamente atacado” pela operação.

Tudo isto criou uma imagem surpreendentemente pouco clara do que poderia vir a seguir, apesar de meses de planeamento.

Questionado pela CNN sobre se tinha tido em consideração o historial controverso dos esforços americanos para destituir ditadores, o presidente distinguiu-se.

"Isso foi quando tivemos presidentes diferentes. Mas comigo isso não é verdade", argumentou. “Comigo, temos tido um historial perfeito de vitórias.”