Uma questão em forma de K: a elite dos jatos e dos cocktails tem em Trump o menor dos problemas

Há 30 min

ANÁLISE || "Uma reunião de elite que tenta moldar um mundo que pertence a todos" está em curso em Davos, onde as atenções ameaçam dividir-se entre dois problemas

A conferência anual do Fórum Económico Mundial, conhecida como Davos, sempre teve um problema de ótica. Imagine um grupo de pessoas a descer em jatos privados para comer bifes e participar em painéis sobre o alívio da pobreza e a luta contra as alterações climáticas (entre outros objetivos nobres), enquanto bebem copos de cocktail com outros colegas ricos, num esforço para se tornarem ainda mais ricos.

Mas Davos 2026 transformou-se numa espécie de sessão de emergência da elite mundial para enfrentar duas ameaças simultâneas e, em última análise, relacionadas. Há o elefante na sala - o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deverá estar presente na cimeira esta quarta-feira, e a sua política comercial - e depois há outra força, muito mais complicada, que ameaça desestabilizar a ordem global, conhecida como a economia em forma de K.

O termo, popularizado pelo economista Peter Atwater, refere-se à crescente divisão, a partir de 2020, entre os que têm e os que não têm. Embora a pandemia tenha atingido toda a gente de uma só vez, a recuperação desse abalo tem-se processado em duas vertentes divergentes, com os ricos a ficarem mais ricos e os pobres a ficarem mais pobres.

Quase seis anos depois, a diferença entre o topo e o fundo do K continua a divergir. O mercado de ações, embora volátil, está a negociar perto de máximos históricos. As reservas de hotéis de luxo estão a manter-se fortes, mesmo com menos americanos a tirar férias. O que parece ser uma crise de acessibilidade da habitação num dos extremos da economia parece ser uma sorte inesperada no outro extremo, uma vez que a escassez fez subir o valor das casas.

Se, antes da pandemia, os participantes em Davos pareciam alheios à realidade, a crise de acessibilidade que ajudou a reeleger Trump só veio acentuar o contraste entre os participantes em Davos e todos os outros.

“Os que estão na base estão demasiado conscientes da abundância que existe acima deles”, disse-me Atwater, professor adjunto de economia na William & Mary. “Mas penso que uma das consequências da covid-19 foi a criação de uma cegueira no topo... para além de um estafeta que aparece à porta, a interação entre os que estão no topo e os que estão na base diminuiu muito, se não se evaporou”.

É certo que a multidão de Davos compreende, intelectualmente, que tem um problema de “jato privado para discutir as alterações climáticas”. Larry Fink, diretor executivo da BlackRock e “presidente da câmara” da cimeira, diagnosticou esse problema central no seu discurso de abertura, esta segunda-feira.

“Muitas das pessoas mais afetadas por aquilo de que aqui falamos nunca virão a esta conferência”, disse Fink no seu discurso de abertura. "Esta é a tensão central deste fórum. Davos é uma reunião de elite que tenta moldar um mundo que pertence a todos".

Na forma clássica de Davos, Fink está a dizer o óbvio como se fosse revelador. Como vários críticos já observaram, o fórum tem um historial de não conseguir ler a sala até ser demasiado tarde.

“Davos tem-se enganado, de forma consistente, sobre o rumo que o mundo está a tomar”, escreveu Liz Hoffman, editora sénior de negócios do Semafor, esta terça-feira. "A multidão de meados da década de 2010 falhou no Brexit, MAGA e na onda populista que se seguiu. Em 2020, os delegados mergulharam em fontes comuns de fondue enquanto a covid-19 circulava à vista de todos, não muito longe. Davos foi brevemente all-in no metaverso".

Falhar a marca MAGA, e as forças que a moldaram, leva-nos de volta ao problema da economia em forma de K, que está longe de ser exclusivo da América.

A desigualdade grave é inerentemente desestabilizadora. A história tem muitos exemplos, mas basta olhar para as manchetes do Irão nas últimas semanas para ver os riscos em tempo real. Anos de inflação elevada e de má gestão financeira corroeram a riqueza da classe média, enquanto a corrupção a alto nível permitiu o enriquecimento de um punhado de homens de negócios. No final de dezembro, esta disparidade fez com que a moeda do país caísse para o nível mais baixo de sempre, desencadeando protestos em massa e uma violenta repressão por parte de Teerão.

Se os participantes em Davos quiserem aprender com os fantasmas do passado, seria sensato fazerem mais do que falar da divisão acelerada desse capital K.

“Não se pode sustentar este nível de riqueza sem que haja consequências”, observa Atwater. “O que eu acho que os que estão no topo não percebem é que qualquer peso adicional de vulnerabilidade pode facilmente ser o ponto de viragem... Estamos a uma palha de distância de algo ser desencadeado.”