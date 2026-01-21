Limitar acesso às bases militares? Sair do Campeonato do Mundo? Europa espera por Trump com algumas propostas radicais em carteira

Há 1h e 10min

É no centro da Europa que se vão colocar todos os olhos nas próximas 48 horas. Trump está a caminho e talvez nem ele saiba o que vai fazer ou dizer

Uma intervenção diplomática urgente aguarda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Davos, depois de ter passado dias a lançar ameaças aos aliados dos EUA sobre a Gronelândia.

Os altos responsáveis europeus estão a planear utilizar a cimeira anual das elites globais desta semana como ponto de partida para evitar uma crise que está a crescer rapidamente e que colocou o continente no limite - e pode agora ameaçar a sobrevivência da sua aliança de sete décadas com os Estados Unidos, disseram à CNN três pessoas familiarizadas com as discussões.

Esse impulso dos aliados ocorre quando até mesmo alguns na órbita de Trump expressaram dúvidas particulares sobre a retórica do presidente e procuraram uma rampa de saída.

A curto prazo, o esforço de emergência dos europeus visa diminuir as tensões após a promessa de Trump de aplicar novas tarifas a qualquer aliado que se oponha à sua pressão pelo “controlo total e completo” da Gronelândia. Mas também se trata de tentar desviar o presidente norte-americano da sua campanha pelo território dinamarquês.

Protestos contra a política de Trump para a Gronelândia em frente ao Consulado dos EUA em Nuuk, a 17 de janeiro (Evgeniy Maloletka/AP via CNN Newsource)

Entre os caminhos que os conselheiros de Trump e os diplomatas ocidentais têm privilegiado está a expansão dos tratados existentes que permitem aos EUA colocar bases militares e outros recursos na ilha, juntamente com a adição de acordos comerciais e económicos. Tal resultado incluiria algum tipo de cerimónia de assinatura que permitiria ao presidente dos Estados Unidos mostrar uma vitória, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Outra opção que tem sido discutida é a colocação da Gronelândia sob um Pacto de Associação Livre, o que lhe permitiria manter o seu estatuto atual, enquanto proporcionaria aos EUA um maior acesso à segurança em troca de assistência financeira. Palau, as Ilhas Marshall e os Estados Federados da Micronésia são abrangidos por um acordo deste tipo com os EUA.

Também se tem discutido a possibilidade de renegociar o acordo de 1951 entre os Estados Unidos, a Dinamarca e a Gronelândia, de modo a que não haja investimentos chineses na Gronelândia, referem estas pessoas.

E, embora a Dinamarca tenha mostrado pouca inclinação para ceder o seu território, alguns altos responsáveis da administração Trump trabalharam nas últimas semanas numa proposta de compra da ilha, disseram essas pessoas.

Trump - que chega a Davos esta quarta-feira - disse aos jornalistas, antes de partir, que vai realizar uma série de reuniões sobre a Gronelândia, prevendo um acordo “muito bom para todos”. Afirmou que a NATO ficará “muito feliz” e que os gronelandeses, que protestaram contra as ameaças de anexação americana, ficarão “entusiasmados”.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que tem trabalhado para estabelecer uma relação próxima com Trump, está entre os que se esperam encontrar com o presidente norte-american um a um à margem da cimeira, disseram fontes familiarizadas com os planos.

No entanto, apesar das projeções otimistas de Trump, este continuou a vincar as suas exigências divisionistas, insistindo novamente esta terça-feira que “precisamos” da Gronelândia. Questionado sobre até que ponto estava disposto a ir para obter o controlo da ilha árctica, Trump disse apenas: “Vão descobrir”, antes de sugerir que poderia considerar opções alternativas se o Supremo Tribunal dos EUA decidir contra o uso de tarifas.

Em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, considerou a aquisição da Gronelândia pelos EUA como uma potencial vantagem para a NATO, argumentando que esta “se torna muito mais formidável e eficaz com a Gronelândia nas mãos dos Estados Unidos e que os gronelandeses ficariam mais bem servidos se fossem protegidos pelos Estados Unidos das ameaças modernas na região do Ártico”.

Aliados europeus procuram formas de reagir

Mas entre os aliados europeus mais próximos dos EUA, ainda não há um consenso claro sobre como reagir caso o presidente dos Estados Unidos intensifique a sua agressão.

“Têm de reagir”, diz Ian Bremmer, presidente da empresa de avaliação de riscos globais Eurasia Group. “E há muitas coisas que podem fazer, mas têm de estar dispostos a fazê-las em número e com força suficientes para fazer a diferença.”

O impasse que se vai desenrolar nas próximas 48 horas sublinha a seriedade com que as nações europeias estão agora a encarar as ameaças imperiais de Trump, no meio dos seus ataques contínuos a vários líderes mundiais.

As tensões sobre a Gronelândia também forçaram uma mudança de cálculo entre alguns na Europa, após um ano em que a maioria dos aliados dos EUA procurou apaziguar Trump em vez de lhe resistir - argumentando que, em muitos casos, valia a pena aceder às suas ordens em vez de arriscar um conflito direto.

Há muito que Trump defende que a Gronelândia é fundamental para a segurança nacional dos EUA e valiosa pelas suas vastas reservas minerais. Mas essa pressão atingiu um novo nível na semana passada com a sua promessa de atingir oito países europeus com tarifas e as suas subsequentes missivas públicas contra os líderes da Noruega e da França.

A tentativa do presidente de penalizar economicamente os aliados provocou alarme em toda a Europa, com as autoridades a avisarem que tal medida poderia fraturar a aliança de longa data da NATO, que engloba 32 Estados-membros na Europa e na América do Norte.

Durante um discurso em Davos, o presidente francês, Emmanuel Macron, criticou a “acumulação interminável de novas tarifas que são fundamentalmente inaceitáveis - ainda mais quando são usadas como alavanca contra a soberania territorial”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aproveitou o seu discurso no Fórum Económico Mundial para apelar à construção de “uma nova forma de independência europeia”.

“Ameaçar impor sanções económicas significa que se passou de uma questão abstrata e de uma crise diplomática para uma verdadeira crise económica e política”, refere Erik Brattberg, membro sénior não residente do Centro Europeu do Conselho Atlântico. “Ainda existe o desejo de evitar uma escalada, mas também sentem a necessidade de tomar uma posição e bater o pé.”

O navio militar HDMS Knud Rasmussen da Marinha Real Dinamarquesa patrulha perto de Nuuk, na Gronelândia, a 15 de janeiro (Evgeniy Maloletka/AP via CNN Newsource)

Nos círculos diplomáticos europeus, os responsáveis avaliaram uma série de respostas possíveis, começando com a imposição de 93 mil milhões de euros (109 mil milhões de dólares) de tarifas de retaliação que a União Europeia adiou depois de chegar a um acordo comercial com os EUA no ano passado, disseram as pessoas familiarizadas com as discussões.

No entanto, para além desse passo inicial, há muito menos certezas sobre a melhor forma de dissuadir Trump se ele montar uma campanha sustentada para a Gronelândia. As nações poderiam tentar obter uma compensação financeira, aumentando as vendas de títulos do tesouro dos EUA ou impondo restrições adicionais às empresas americanas. Poderiam até limitar o acesso dos Estados Unidos às bases militares europeias ou retirar-se do Campeonato do Mundo de futebol, que Trump tem frequentemente referido como um ponto de orgulho pessoal, disseram as pessoas a quem as informações são familiares.

A UE também possui um outro conjunto de medidas económicas duras, concebidas especificamente para punir os países que considera estarem a tentar coagir o bloco. Mas o uso dessa ferramenta - chamada Instrumento Anti-Coerção - exigiria apoio de pelo menos 15 Estados-membros e é amplamente visto como uma tática de último recurso.

Em vez disso, os responsáveis europeus esperam que Trump tome uma saída antes de chegar a esse ponto.

Entre algumas pessoas que rodeiam Trump, há a convicção de que ele está a assumir uma postura - a ver até onde pode ir para conseguir o que quer - e que não há apetência para uma intervenção militar. Mas isso continua a suscitar a preocupação de que os esforços agressivos de Trump possam prejudicar irremediavelmente relações críticas.

E mesmo que os funcionários de ambos os lados do Atlântico avancem nas vias diplomáticas, o assunto continua a ser delicado, dada a declaração de Trump de que a posse direta da Gronelândia é agora de importância “psicológica” - e uma vitória que ele deseja cada vez mais.

“É uma questão de trepidação”, conclui Bremmer, resumindo o estado de espírito dos funcionários europeus que se preparam para a chegada de Trump a Davos. “Ninguém sabe o que ele vai dizer - incluindo, talvez, ele próprio”.

Kristen Holmes e Kylie Atwood, da CNN, contribuíram para esta reportagem