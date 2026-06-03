"Davos russo": drones atingem terminal petrolífero de São Petersburgo no arranque do Fórum Económico promovido por Putin

Há 1h e 49min

Até ao momento, a dimensão total dos danos permanece por esclarecer

O Terminal Petrolífero de São Petersburgo, uma das mais importantes infraestruturas de armazenamento e exportação de combustíveis da Rússia, foi atingido nas primeiras horas desta quarta-feira por um ataque com drones.

Moradores da cidade relataram fortes explosões e um incêndio de grandes dimensões, enquanto imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma espessa coluna de fumo negra a elevar-se sobre a zona portuária.

De acordo com uma análise realizada pelo canal independente russo Astra, os drones atingiram diretamente o terminal, localizado no Grande Porto de São Petersburgo, junto ao Golfo da Finlândia. A infraestrutura é considerada uma das maiores do país no setor dos combustíveis, com capacidade para movimentar cerca de 12,5 milhões de toneladas por ano através de ligações fluviais, ferroviárias e rodoviárias. Até ao momento, a dimensão total dos danos permanece por esclarecer.

O ataque ocorreu precisamente no dia em que arranca o Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, o principal evento económico promovido por Vladimir Putin durante a guerra e frequentemente apelidado de “Davos russo”.

O encontro reúne representantes de mais de 130 países e territórios e decorre a cerca de 17 quilómetros do terminal atingido. O governador da região de Leninegrado, Aleksandr Drozdenko, afirmou que foram abatidos 50 drones sobre a região, mas não comentou os incêndios registados no porto.

A ofensiva provocou também perturbações no Aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo. Segundo a agência estatal russa TASS, quase 30 voos sofreram atrasos superiores a duas horas e outros nove tiveram de ser desviados para aeroportos alternativos.

O ataque surge apenas um dia depois de um bombardeamento russo em grande escala contra Kiev, Dnipro e outras cidades ucranianas, que causou pelo menos 23 mortos, incluindo duas crianças, e mais de uma centena de feridos.