Incêndio em fábrica de esferovite mobiliza dezenas de operacionais em Pombal

Há 1h e 52min

Chamas tiveram origem na área de armazenamento ao ar livre e propagaram-se rapidamente

Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira numa fábrica de esferovite localizada na localidade de Aduguete, no concelho de Pombal. O alerta foi dado às 16:30, mobilizando um forte dispositivo de meios de socorro para o local.

A TVI e CNN Portugal sabem que as chamas tiveram origem na área de armazenamento de material ao ar livre, o que levou à rápida propagação do fogo entre os materiais combustíveis existentes no espaço.

No combate às chamas estão envolvidos 52 operacionais, apoiados por 15 veículos de diferentes corporações de bombeiros e entidades de proteção civil.

De acordo com as autoridades, não há registo de feridos até ao momento. As equipas continuam no local a realizar trabalhos de combate e consolidação para evitar reacendimentos.

O incêndio encontra-se em fase de resolução, mantendo-se ainda os meios de socorro empenhados na operação.