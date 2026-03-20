UE admite “novos desafios” no sistema elétrico após apagão ibérico

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Comissário europeu da Energia diz que pacote de Redes Europeias “ajudará a modernizar as redes” comunitárias

O comissário europeu da Energia considerou esta que relatório dos peritos europeus sobre o apagão na Península Ibérica, que confirma falhas em cascata, revela “novos desafios” do sistema elétrico da União Europeia (UE) e necessidade de o modernizar.

“O relatório final sobre o apagão em Espanha e Portugal é claro: o sistema elétrico da Europa enfrenta novos desafios. Temos de reforçar a sua resiliência e agir para prevenir incidentes deste tipo”, reagiu Dan Jørgensen, numa publicação na rede social X.

The final report on the 🇪🇸 🇵🇹 #blackout is clear: Europe's power system faces new challenges.



We must enhance its resilience & act to prevent such incidents. #apagón @ENTSO_E



1/2 ↓ — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) March 20, 2026

De acordo com o responsável europeu pela tutela, o Pacote de Redes Europeias “ajudará a modernizar as redes” comunitárias, numa alusão ao conjunto de medidas da Comissão Europeia destinado à expansão e digitalização das infraestruturas, melhoria das interligações entre países, integração de energias renováveis (como solar e eólica) e simplificação dos processos de licenciamento para novos projetos.

Além disso, “a revisão do quadro de segurança energética da UE também irá reforçar a preparação e tornar o sistema mais preparado para o futuro”, adiantou Dan Jørgensen.

Maioria das recomendações dos peritos está implementada ou em implementação

A REN considerou que as medidas recomendadas pelos peritos europeus que investigaram o apagão ibérico de abril de 2025 não são novidade para Portugal, "estando a maioria delas já implementadas ou em implementação".

"O relatório do Expert Painel da ENTSOE, aprovado por unanimidade, incluindo o ACER, vem confirmar o que a REN diz desde o primeiro momento, nomeadamente que a crise teve origem em Espanha e a sua propagação ao Sistema Elétrico Nacional (SEN) era inevitável", disse fonte oficial da REN à Lusa.

Para a gestora da rede elétrica nacional, nenhuma das cerca de 20 recomendações dos peritos "é considerada uma novidade para Portugal, estando a maioria delas já implementadas ou em implementação, nos termos da legislação, regulamentos e decisões aprovadas pelo Governo, Regulador sectorial e Direção Geral de Energia e Geologia".

Estas medidas sugeridas pela ENTSOE aos associados, "mas também a outras entidades, nomeadamente governos, reguladores e até às entidades europeias, provam que a indústria e o setor reagem aos desafios com que se vão deparando, em consequência de uma transição energética que implica grandes alterações nas redes de transporte, distribuição e fontes de energia", notou a REN.

Entre as recomendações, os peritos defenderam o reforço do controlo de tensão e da coordenação entre produção, distribuição e transporte de eletricidade

O documento, que foi divulgado esta sexta-feira, refere que até as 11h33m18 (hora portuguesa), momento em que o Sistema Espanhol e, por efeito de propagação, o SEN, atingiram o ponto de não retorno, nenhuma fonte de geração de eletricidade em Portugal se tinha desconectado da Rede, facto que comprova a origem do apagão.

Os peritos referem ainda que o apagão "não resultou de uma única causa, mas de uma combinação de fatores que tornam único este evento", salientou a REN.

Em 28 de abril de 2025, a Península Ibérica sofreu uma falha elétrica que deixou milhares de pessoas às escuras por várias horas, sem acesso a transportes, comunicações e serviços básicos. Em Portugal, o apagão, que teve origem no país vizinho, foi pelas 11:33.

Os especialistas concluíram que o incidente resultou de múltiplos fatores técnicos, mas não atribuíram responsabilidades legais, remetendo essa avaliação para as autoridades nacionais.

A investigação identificou uma combinação de fatores, incluindo limites de tensão diferenciados, baixa carga nas linhas, falhas em sistemas de proteção e insuficiências no controlo dinâmico da tensão.