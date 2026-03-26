Jovem de 15 anos baleado na Amadora. Suspeito, de 16 anos, entregou-se numa esquadra da PSP

Daniela Rodrigues
Há 2h e 29min
PSP (Foto: Facebook PSP)

As autoridades encontram-se a investigar o caso

Um jovem de 15 anos foi baleado na tarde de quarta-feira, na Rua Carvalho Araújo, na Damaia, Amadora.

O alerta foi dado por volta das 15:20. A vítima foi atingida a tiro no braço tendo sido assistida no local por meios de emergência médica.

A TVI e CNN Portugal sabem que o suspeito, de 16 anos, colocou-se em fuga após o disparo, mas acabou por se entregar posteriormente numa esquadra da PSP na Damaia. Antes de se apresentar às autoridades, terá enterrado a arma utilizada no crime.

As autoridades encontram-se a investigar o caso de forma a apurar as circunstâncias em que ocorreu o disparo, bem como a relação entre suspeito e vítima.

A arma foi entretanto recuperada pela Polícia Judiciária.

