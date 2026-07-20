"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

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Celeste Hernandez foi esfaqueada até à morte e depois foi esquartejada numa piscina insuflável com motosserras compradas na Amazon

A longa discussão entre o jovem músico que criou o hino do Fortnite e a adolescente fugitiva a 22 de abril de 2025 marcaria o fim de uma relação turbulenta.

A quezília foi documentada em mensagens de texto que sugeriam que Celeste Rivas Hernandez tinha ciúmes da relação do cantor e compositor d4vd com outras mulheres, de acordo com um documento de nove páginas que apresenta as provas do Ministério Público do condado de Los Angeles para o acusar do homicídio da jovem de 14 anos. O artista, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, tinha-a "feito acreditar que tinham um futuro juntos".

Extremamente perturbada, Celeste "ameaçou divulgar informações prejudiciais sobre a sua relação" com d4vd, então com 20 anos, "para acabar com a sua carreira e destruir a sua vida", lê-se no documento.

O seu primeiro álbum de estúdio, "Withered", seria lançado poucos dias depois da discussão, dando início às terríveis horas finais da vida de Celeste - que, segundo a acusação, terminaram quando a adolescente foi fatalmente esfaqueada e depois esquartejada numa piscina insuflável com motosserras compradas na Amazon.

Celeste Rivas Hernandez posa numa fotografia sem data fornecida pelo advogado que representa a família da adolescente (Família Rivas Hernández)

“Já tinha uma carreira multimilionária em ascensão”, segundo o relatório. “Ele também tinha vários contratos de publicidade altamente lucrativos.”

O homicídio ocorreu provavelmente a 23 de abril de 2025, de acordo com a acusação. Na noite seguinte, d4vd fez uma festa de lançamento do álbum antes de partir para uma digressão internacional no final de julho.

As mensagens de texto sugerem que d4vd manipulou Celeste, mesmo após o fim do relacionamento em novembro de 2024, escreveu a acusação. As trocas de mensagens continuaram, assim como a relação sexual, segundo o relatório. Numa mensagem, Celeste escreveu: “tudo o que fazemos é fazer sexo e estar juntos, pá. Quero mais do que isso para mim”.

O procurador distrital do condado de Los Angeles, Nathan J. Hochman (ao centro), e o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, realizam uma conferência de imprensa sobre o caso contra o cantor d4vd em Los Angeles, no dia 20 de abril (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

D4vd, agora com 21 anos, e Celeste conheceram-se três anos antes, em 2022. Ela tinha apenas 11 anos na altura, segundo o relatório. Os procuradores afirmam que iniciaram um relacionamento sexual em novembro de 2023; ele tinha 18 anos e ela 13.

Celeste iniciaria em breve a sua conturbada viagem como fugitiva de Lake Elsinore, no condado de Riverside, na Califórnia. D4vd, um artista de bedroom pop com um contrato milionário com uma editora discográfica, estava prestes a alcançar o estrelato mundial.

Também em novembro de 2023, fez a sua estreia televisiva num talk show noturno, o “Jimmy Kimmel Live!”, e apresentou o seu grande sucesso, “Romantic Homicide”. No videoclipe da música, D4vd surge ao lado do corpo ensanguentado de uma mulher vestida de branco enquanto canta: “no fundo da minha mente, matei-te / E nem me arrependi”.

D4vd foi detido em abril e declarou-se inocente das acusações de homicídio qualificado, abuso sexual continuado de uma criança menor de 14 anos e mutilação de cadáver. Após a sua apresentação perante o juiz, Blair Berk, advogado do cantor, manteve a inocência de d4vd, afirmando em comunicado que as provas "mostrarão que David Burke não assassinou Celeste Rivas Hernandez e não foi a causa da sua morte".

Celeste foi dada como desaparecida por familiares e amigos em diversas ocasiões, a partir do início de 2024. Os seus restos mortais desmembrados foram encontrados na bagageira do Tesla apreendido ao d4vd em Los Angeles a 8 de setembro de 2025, um dia depois de a vítima ter completado 15 anos.

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": a acusação

Na noite seguinte à discussão de abril de 2025, d4vd enviou um Uber até à casa de Celeste em Lake Elsinore para a levar até à sua casa em Hollywood Hills, de acordo com a acusação. Foi deixada em sua casa por volta das 22:10.

“Sabendo que precisava de silenciar a vítima antes que esta arruinasse a sua carreira musical, como tinha ameaçado, logo após a sua chegada a sua casa, o arguido esfaqueou-a até à morte várias vezes e ficou parado enquanto ela sangrava até morrer”, escreveu a acusação no documento.

Nos dias seguintes ao homicídio, d4vd comprou online “duas motosserras”, bem como “um saco para cadáveres, sacos de roupa reforçados e uma piscina insuflável azul”, segundo a acusação.

D4vd “tomou então medidas horríveis para destruir e eliminar o corpo da vítima”, afirmou a acusação.

“Depois de colocar o corpo dela na piscina insuflável azul para evitar que o sangue se espalhasse pelo chão da garagem”, lê-se no documento, “o arguido usou uma motosserra e talvez outras ferramentas para lhe cortar os membros”.

Pequenos fragmentos de plástico azul foram encontrados incrustados nos restos mortais de Celeste. Um perito da polícia de Los Angeles constatou “uma correspondência física… com a piscina insuflável azul” na qual Celeste foi desmembrada, segundo a acusação.

D4vd ter-lhe-á então cortado o dedo anelar e o mindinho da mão esquerda porque o dedo anelar tinha uma tatuagem com o seu nome. “Os dedos dela não foram encontrados”, escreveu a acusação.

Um memorial improvisado a Celeste Rivas Hernandez foi colocado em frente à sua casa em Lake Elsinore, na Califórnia, no dia 21 de abril (Damian Dovarganes/AP)

Parte do seu corpo foi colocado num saco para cadáveres; outras partes, num saco de lixo. D4vd colocou então os sacos no porta-bagagens dianteiro do seu Tesla - o saco para cadáveres por cima - deixando o corpo decompor-se, segundo a acusação.

Com o passar das semanas, os procuradores alegam que d4vd “mentiu a amigos, sócios e outras pessoas que notaram o forte cheiro a decomposição na sua casa e no veículo”.

Antes de embarcar na sua digressão de concertos no final de julho de 2025, o cantor e compositor estacionou o Tesla na esquina da sua casa. Quando a polícia encontrou os restos mortais de Celeste na bagageira, esta estava em “avançado estado de decomposição”, segundo o relatório do médico legista.

“Não há palavras para expressar a dor indescritível que a família está a sentir neste momento”, disse Patrick Steinfeld, advogado da família de Celeste, em comunicado. “Ainda têm contas para pagar e empregos para os quais têm de ir todos os dias. Tudo o que querem é tempo para o luto e para recuperar.”

Kyung Lah, Alaa Elassar, Zoe Sottile e Elizabeth Wolfe, da CNN, contribuíram para esta reportagem